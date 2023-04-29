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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في يومه العالمي .. ماذا يحدث للجسم عند الرقص ؟

اليوم العالمي للرقص
اليوم العالمي للرقص

يصادف 29 إبريل من كل عام اليوم العالمي لـ الرقص، سواء كنت تبلغ من العمر 80 عامًا أو 8 أعوام ، فإن ممارسة الأنشطة البدنية التي تتضمن الرقص لها فوائد صحية جسدية وعقلية وعاطفية  لا حصر لها.

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فوائد الرقص

 يمكن أن يؤدي تحريك جسمك على صوت الموسيقى إلى تغيير حياتك، يعتبر الرقص تمرين ، لذا فإن الفوائد الجسدية للرقص ستكون مماثلة لتلك الخاصة بأنشطة القلب الأخرى.

-يحسن صحة القلب والأوعية الدموية
تتماشى الفوائد الصحية للرقص التي تحفز القلب تمامًا مع إرشادات النشاط البدني لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تنص على الفوائد الصحية ، يجب على البالغين القيام بما يلي:

ما لا يقل عن 150 دقيقة إلى 300 دقيقة أسبوعيًا من التمارين متوسطة الشدة ، أو 75 دقيقة إلى 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني الهوائي.


يقول ليون تورتسكي ، راقص محترف والمدرب الشخصي المعتمد ، إن جميع أنماط الرقص تصنع تمارين كارديو رائعة لأن معدل ضربات قلبك يواجه تحديًا من تنفيذ الحركات المختلفة.

-يحسن التوازن والقوة
يقول الراقص المحترف جوناثان تيليكي ، مدير التعليم في AKT ، وهو مفهوم لياقة بدنية متجذر في الرقص ، إن أحد الأسباب التي تجعل الرقص شكلًا رائعًا من اللياقة البدنية هو أنه يتضمن حركات على جميع مستويات الحركة ومن جميع الاتجاهات.

"الحركات التي نقوم بها عادةً في حياتنا اليومية ، مثل المشي ، وصعود السلالم ، والتدريبات الشائعة مثل المشي وركوب الدراجات ، تحدث في المستوى السهمي ، ولكن الرقص يعمل على تشغيل جسمك من جميع المستويات ، بما في ذلك الجانب والدوران ، والذي يتم تشغيله و يرطب جميع العضلات ، مما يعني عدم ترك أي عضلة في الخلف ".

لا يؤدي هذا النوع من الحركة إلى زيادة القوة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين التوازن.

-يعزز الأداء المعرفي
إذا كنت بحاجة إلى سبب لتحركك ، ففكر في هذا: تُظهر الكثير من الأبحاث كيف يمكن للرقص أن يحافظ على قدرتك على التفكير مع تقدمك في العمر ، بل ويعززها.

ولكن كيف يحدث هذا؟ حسنًا ، وفقًا لبعض الدراسات ، وجد العلماء أن مناطق الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والمهارات ، مثل التخطيط والتنظيم ، تتحسن مع ممارسة الرياضة مثل الرقص.

بالإضافة إلى ذلك ، على عكس أشكال التمارين الأخرى ، للرقص فوائد إضافية تتمثل في تحسين التوازن من خلال الإيقاع والموسيقى.

-يمكن أن يكون نشاطا اجتماعيا

سواء كنت تنضم إلى قاعة رقص أو فصل رقص شرقي ، أو ترقص مع الأصدقاء ، أو تهتز مع أطفالك أو أحفادك ، فإن التواجد حول أشخاص آخرين أثناء الرقص مفيد لصحتك الاجتماعية والعاطفية.

-يساعد على تحسين مزاجك
الحركة والرقص معبران للغاية ، مما يسمح لك بالهروب والتحرر". إن هذا "التساهل" هو الذي يساعد على تحسين صحتك العقلية والعاطفية عن طريق تقليل التوتر ، وتقليل أعراض القلق والاكتئاب ، وتعزيز احترامك لذاتك.

المصدر: healthline

الرقص فوائد الرقص اليوم العالمي لـ الرقص الأنشطة البدنية صحة القلب تحسين مزاجك

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