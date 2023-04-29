في يومه العالمي .. ماذا يحدث للجسم عند الرقص ؟

يصادف 29 إبريل من كل عام اليوم العالمي لـ الرقص، سواء كنت تبلغ من العمر 80 عامًا أو 8 أعوام ، فإن ممارسة الأنشطة البدنية التي تتضمن الرقص لها فوائد صحية جسدية وعقلية وعاطفية لا حصر لها.

فوائد الرقص

يمكن أن يؤدي تحريك جسمك على صوت الموسيقى إلى تغيير حياتك، يعتبر الرقص تمرين ، لذا فإن الفوائد الجسدية للرقص ستكون مماثلة لتلك الخاصة بأنشطة القلب الأخرى.

-يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

تتماشى الفوائد الصحية للرقص التي تحفز القلب تمامًا مع إرشادات النشاط البدني لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تنص على الفوائد الصحية ، يجب على البالغين القيام بما يلي:

ما لا يقل عن 150 دقيقة إلى 300 دقيقة أسبوعيًا من التمارين متوسطة الشدة ، أو 75 دقيقة إلى 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني الهوائي.



يقول ليون تورتسكي ، راقص محترف والمدرب الشخصي المعتمد ، إن جميع أنماط الرقص تصنع تمارين كارديو رائعة لأن معدل ضربات قلبك يواجه تحديًا من تنفيذ الحركات المختلفة.

-يحسن التوازن والقوة

يقول الراقص المحترف جوناثان تيليكي ، مدير التعليم في AKT ، وهو مفهوم لياقة بدنية متجذر في الرقص ، إن أحد الأسباب التي تجعل الرقص شكلًا رائعًا من اللياقة البدنية هو أنه يتضمن حركات على جميع مستويات الحركة ومن جميع الاتجاهات.

"الحركات التي نقوم بها عادةً في حياتنا اليومية ، مثل المشي ، وصعود السلالم ، والتدريبات الشائعة مثل المشي وركوب الدراجات ، تحدث في المستوى السهمي ، ولكن الرقص يعمل على تشغيل جسمك من جميع المستويات ، بما في ذلك الجانب والدوران ، والذي يتم تشغيله و يرطب جميع العضلات ، مما يعني عدم ترك أي عضلة في الخلف ".

لا يؤدي هذا النوع من الحركة إلى زيادة القوة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين التوازن.

-يعزز الأداء المعرفي

إذا كنت بحاجة إلى سبب لتحركك ، ففكر في هذا: تُظهر الكثير من الأبحاث كيف يمكن للرقص أن يحافظ على قدرتك على التفكير مع تقدمك في العمر ، بل ويعززها.

ولكن كيف يحدث هذا؟ حسنًا ، وفقًا لبعض الدراسات ، وجد العلماء أن مناطق الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والمهارات ، مثل التخطيط والتنظيم ، تتحسن مع ممارسة الرياضة مثل الرقص.

بالإضافة إلى ذلك ، على عكس أشكال التمارين الأخرى ، للرقص فوائد إضافية تتمثل في تحسين التوازن من خلال الإيقاع والموسيقى.

-يمكن أن يكون نشاطا اجتماعيا

سواء كنت تنضم إلى قاعة رقص أو فصل رقص شرقي ، أو ترقص مع الأصدقاء ، أو تهتز مع أطفالك أو أحفادك ، فإن التواجد حول أشخاص آخرين أثناء الرقص مفيد لصحتك الاجتماعية والعاطفية.

-يساعد على تحسين مزاجك

الحركة والرقص معبران للغاية ، مما يسمح لك بالهروب والتحرر". إن هذا "التساهل" هو الذي يساعد على تحسين صحتك العقلية والعاطفية عن طريق تقليل التوتر ، وتقليل أعراض القلق والاكتئاب ، وتعزيز احترامك لذاتك.

المصدر: healthline