الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

الكالسيوم ضروري لتحسين صحة العظام وقوتها، يمكن أن يؤدي نقصه إلى ضعف العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وتكون أكثر عرضة للكسور، ولكن يجب ألا يزيد الكالسيوم في الجسم عن الحد اللازم.

كشف موقع هيلثي عن أعراض التي يمكن أن تشعر بها بسبب الكالسيوم الزائد في الجسم والأعضاء التي يمكن أن تضر .

يمكن أن تتلف الكلى

تشير MayoClinic إلى أن المستويات المرتفعة من الكالسيوم في الدم يمكن أن تؤثر على كليتيك، ويمكن أن يتسبب ذلك في الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول.

قد يتدهور الجهاز الهضمي

إذا كان نظامك الغذائي جيدًا ومع ذلك تعاني دائمًا من مشاكل في المعدة والغثيان والقيء والإمساك، فهذه علامة على زيادة كمية الكالسيوم في جسمك.

يمكن أن تصبح العظام ضعيفة وبلا حياة

إذا كنت تشعر دائمًا بالتعب والضعف ، فهذه علامة على أن عظامك تضعف وقد يكون ذلك بسبب الكالسيوم الزائد في الدم الذي يضعفها، هذا يمكن أن يسبب آلام العظام وضعف العضلات.

يمكن أن تتأثر وظائف المخ

يمكن أن يؤثر فرط كالسيوم الدم بشدة على وظائف المخ ، مما يسبب الارتباك والخمول والإرهاق. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى الاكتئاب.

تأثير سيء على القلب

تؤثر كمية الكالسيوم المرتفعة في الدم أيضًا على عمل قلبك، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة معدل ضربات القلب ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب بما في ذلك الإغماء.

أسباب ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم وكيفية تجنبها

تحدث هذه المشكلة عندما تفرز الغدد جارات الدرقية الكثير من هرمون الغدة الجار درقية. يتحكم هذا الهرمون في مستوى الكالسيوم في الدم، يمكن أن تكون العديد من الأدوية والأمراض هي السبب في ذلك، في مثل هذه الحالة ، يجب تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامين د. يجب تجنب الرائب والفاصوليا واللوز وبروتين مصل اللبن والخضروات الورقية والتوفو والبذور والجبن والأسماك المعلبة وما إلى ذلك.