عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

الكالسيوم الزائد
الكالسيوم الزائد خطير يهدد الصحة .. عشر أشياء توقف عن تناوله

الكالسيوم ضروري لتحسين صحة العظام وقوتها، يمكن أن يؤدي نقصه إلى ضعف العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وتكون أكثر عرضة للكسور، ولكن يجب ألا يزيد الكالسيوم في الجسم عن الحد اللازم.

كشف موقع هيلثي عن أعراض التي يمكن أن تشعر بها بسبب الكالسيوم الزائد في الجسم والأعضاء التي يمكن أن تضر .

دارسة: يمكن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.. لكن بشروط

صحية وموفرة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

 

يمكن أن تتلف الكلى

يمكن أن تتلف الكلى

تشير MayoClinic إلى أن المستويات المرتفعة من الكالسيوم في الدم يمكن أن تؤثر على كليتيك، ويمكن أن يتسبب ذلك في الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول.

قد يتدهور الجهاز الهضمي

قد يتدهور الجهاز الهضمي

إذا كان نظامك الغذائي جيدًا ومع ذلك تعاني دائمًا من مشاكل في المعدة والغثيان والقيء والإمساك، فهذه علامة على زيادة كمية الكالسيوم في جسمك.

يمكن أن تصبح العظام ضعيفة وبلا حياة

يمكن أن تصبح العظام ضعيفة وبلا حياة

إذا كنت تشعر دائمًا بالتعب والضعف ، فهذه علامة على أن عظامك تضعف وقد يكون ذلك بسبب الكالسيوم الزائد في الدم الذي يضعفها، هذا يمكن أن يسبب آلام العظام وضعف العضلات.

يمكن أن تتأثر وظائف المخ

يمكن أن تتأثر وظائف المخ

يمكن أن يؤثر فرط كالسيوم الدم بشدة على وظائف المخ ، مما يسبب الارتباك والخمول والإرهاق. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى الاكتئاب.

تأثير سيء على القلب

تأثير سيء على القلب

تؤثر كمية الكالسيوم المرتفعة في الدم أيضًا على عمل قلبك، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة معدل ضربات القلب ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب بما في ذلك الإغماء.

أسباب ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم وكيفية تجنبها

أسباب ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم وكيفية تجنبها

تحدث هذه المشكلة عندما تفرز الغدد جارات الدرقية الكثير من هرمون الغدة الجار درقية. يتحكم هذا الهرمون في مستوى الكالسيوم في الدم، يمكن أن تكون العديد من الأدوية والأمراض هي السبب في ذلك، في مثل هذه الحالة ، يجب تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامين د. يجب تجنب الرائب والفاصوليا واللوز وبروتين مصل اللبن والخضروات الورقية والتوفو والبذور والجبن والأسماك المعلبة وما إلى ذلك.

الجهاز الهضمي صحة العظام الامساك الغثيان الإكتئاب تناول الطعام هشاشة العظام الكلى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

موضوعات متعلقة

تغنيك عن الحليب .. 5 أطعمة للحفاظ على صحة عظامك

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

الذرة.. تخفف آلام الكلى وبديل صحي للدهون وتقي من الشيخوخة

فوائد الترمس المر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

أقوى من الأدوية .. 5 أطعمة تقضي على هشاشة العظام

ماذا يفعل لحم الأرانب لصحتك؟ ستدهشك فوائده

ترشيحاتنا

ركعتان تغفران الذنوب.. احرص عليهما يوميا وهذا أفضل وقت

إيمان العاصي تكشف عن سر لأول مرة: اعتزلت الفن بعد حضرة المتهم أبي

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

تقلل الكوليسترول.. فوائد مذهلة للحلبة المنبتة تعرف عليها

هل تحميل الملفات من المواقع الإلكترونية حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

هل السيئات الآن تذهب حسنات شهر رمضان؟.. علي جمعة يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

4 أخطاء وقعت فيها شيرين عبد الوهاب في إطلالتها بدبي

بدون عمليات.. كيف تصغر معدتك بطرق طبيعية؟

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ