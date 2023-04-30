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إلهام أبو الفتح
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ثقافة

إعجاز يفوق قدرة البشر.. التوصل لطريقة بناء الأهرامات|تابع

الأهرامات - الجيزة
الأهرامات - الجيزة

تعد عملية بناء الأهرامات إنجازًا هندسيًا عظيمًا في عصر الفراعنة، واستغرق بناء بعضها عشرات السنين، وتم تنفيذها باستخدام الأدوات البدائية، إذ كان العمال يعملون بشكل يدوي.

 

ووفقًا لموقع بي بي سي فقد تم بناء الأهرامات بدءًا ببناء القاعدة العليا، وتم استخدام الحجارة الكبيرة والثقيلة لبناء الجزء السفلي من الهرم، واستخدام الحجارة الأصغر حجمًا والأخف وزنًا للجزء العلوي من الهرم، وكان من الصعب نقل الحجارة الثقيلة من موقع التعدين إلى موقع البناء، ولذلك تم استخدام الأدوات المبتكرة مثل الأراجيح والمنصات الخشبية والأسفلت الساخن لتسهيل عملية نقلها.

 

كما تم استخدام الأساليب المتقدمة للتركيب والتثبيت لربط الحجارة ببعضها البعض وضمان بقائها في مكانها، واستخدام الرافعات البدائية المصنوعة من الخشب والحبال والكتل الثقيلة لرفع الحجارة الكبيرة وتحريكها إلى مكانها.

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بناء الأهرامات 

 

لكن حتى الآن لم يتم بعد تحديد الطريقة الدقيقة التي تم بها بناء الأهرامات، ولكن يعتقد العلماء أن العمال كانوا يعملون بجد واجتهاد لبناء هذه الهياكل العظيمة، وأنهم استخدموا أساليب متقدمة ومبتكرة لإنجاز هذا المشروع الضخم.

 

تم استخدام العديد من الأدوات والتقنيات لنقل الحجارة الثقيلة عند بناء الأهرامات في مصر القديمة، وكانت هذه الأدوات والتقنيات تهدف إلى تسهيل عملية نقل الحجارة الثقيلة من المناجم إلى موقع البناء، وتخفيف العبء عن العمال.

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ومن بين الأدوات والتقنيات التي استخدمت لنقل الحجارة الثقيلة:

 

1- الأراجيح: كانت الأراجيح وسيلة شائعة لنقل الحجارة الثقيلة، وكانت تستخدم لنقل الحجارة عبر الأنهار أو الأودية، وكانت تتكون الأرجوحة من حبلين طويلين متدليين من شجرتين متوازيتين، ويتم تعليق الحجارة بين الحبال وسحبها بالحبل.

2- المنصات الخشبية: كانت المنصات الخشبية أو القوارب الخشبية وسيلة شائعة لنقل الحجارة عبر الأنهار والبحيرات، وكانت المنصات تتكون من قطع الخشب المتصلة ببعضها البعض، ويتم وضع الحجارة فوق المنصات ونقلها بالحبل.

3- الأسفلت الساخن: كان الأسفلت الساخن من بين الأدوات التي استخدمت لنقل الحجارة الثقيلة، وكان يتم وضع الحجارة فوق الأسفلت الساخن وتحريكها على عجلات خشبية.

4- الرافعات البدائية: كانت الرافعات البدائية وسيلة شائعة لرفع ونقل الحجارة الثقيلة، وكانت تتكون الرافعة من شجرتين متوازيتين معلقتين بحبل، ويتم رفع الحجر بواسطة كتل ثقيلة معلقة من الحبل.

تم استخدام هذه الأدوات والتقنيات بجانب العمال الذين كانوا يعملون بجد واجتهاد لنقل الحجارة الثقيلة وبناء الأهرامات، وكانت هذه الأدوات تمثل تقدمًا هائلا في الهندسة المدنية في عصر الفراعنة.

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