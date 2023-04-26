حضارة تارتيسوس المفقودة .. لغز اكتشاف تماثيل نصفية حجرية تعيد كتابة التاريخ

اكتشف علماء الآثار مؤخرًا خمسة تماثيل نصفية بالحجم الطبيعي لشخصيات بشرية تصور حضارة تارتيسوس المفقودة، في إسبانيا، وهو شعب شكل حضارة قديمة اختفت منذ أكثر من 2500 عام.

وجوه حجرية منحوتة

وتم العثور على الوجوه الحجرية المنحوتة، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، مخبأة داخل حفرة مغلقة في معبد من الطوب اللبن في Casas del Turuñuelo، وهو موقع تارتيسوس قديم في جنوب إسبانيا.

وكانت القطع مبعثرة بين عظام الحيوانات، ومعظمها من الخيول، والتي من المحتمل أنها جاءت من تضحية جماعية، وفقًا لبيان صحفي نُشر في 18 أبريل.

وقالت إريكا لوبيز المتحدثة باسم المجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، في البيان: "الشيء غير المعتاد في الاكتشاف الجديد هو أن التمثيلات تتوافق مع الوجوه البشرية".

نقلة نوعية

ووصف علماء الآثار هذا الاكتشاف بأنه "نقلة نوعية عميقة في تفسير حضارة تارتيسوس، حيث أن هذه الحضارة القديمة، التي كانت موجودة منذ حوالي القرن الثامن إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت تعتبر منذ فترة طويلة ثقافة شاذة إذ تم تمثيل الألوهية من خلالها الزخارف الحيوانية أو النباتية.



ومن بين النقوش التصويرية، هناك اثنتان مكتملتان تقريبًا ومن المحتمل أن يصورن الآلهة الإناث يرتدين الأقراط، والتي يمكن أن تكون إشارة إلى مهارات الصياغة الذهبية البارعة لشعوب العصر البرونزي. وعثر علماء الآثار على شظايا فقط من النقوش الثلاث الأخرى، لكنهم حددوا إحداها على أنها محارب يرتدي خوذة، بحسب البيان.

وعلى الرغم من أن عائلة تارتيسوس لم تترك الكثير من السجلات الأثرية، إلا أن علماء الآثار يعرفون أنهم كانوا ماهرين في صياغة الذهب. على سبيل المثال، تم اكتشاف قطع ذهبية شبيهة بأقراط النقوش البارزة في موقعين قريبين من موقع تارتيسوس، وهما Cancho Roano و La Mata.

كما تم إحراق هذه المواقع على الأرض بطريقة مشابهة لموقع الحفرة المكتشف حديثًا، لكن لماذا وكيف حدثت هذه الاشتباكات لا يزال لغزًا، وفقًا لمقال نائب في 21 أبريل، فمن المحتمل أن يصور الآلهة الإناث يرتدين الأقراط، والتي يمكن أن تكون إشارة إلى مهارات صياغة الذهب البارعة لدى المسنين البرونزي.

وعثر علماء الآثار على شظايا فقط من النقوش الثلاث الأخرى، لكنهم حددوا إحداها على أنها محارب يرتدي خوذة، بحسب البيان.

سجلات أثرية

وعلى الرغم من أن عائلة تارتيسوس لم تترك الكثير من السجلات الأثرية، إلا أن علماء الآثار يعرفون أنهم كانوا ماهرين في صياغة الذهب. على سبيل المثال، تم اكتشاف قطع ذهبية شبيهة بأقراط النقوش البارزة في موقعين قريبين من موقع تارتيسوس.



وربط بعض المؤرخين، بمن فيهم الفيلسوف اليوناني أرسطو، ذات مرة شعب تارتيسوس بمدينة أتلانتس الأسطورية المفقودة. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة تم رفضها على نطاق واسع في المجتمع العلمي.