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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فرق الفنون الشعبية تؤدي بروفاتها بالعريش استعدادا للاحتفال بعيد تحرير سيناء.. تابع

صدى البلد

شهد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، البروفة الختامية للأوبريت الاستعراضي، الذي تقدمه الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، احتفالا بعيد تحرير سيناء، والذي يقام برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وشارك في البروفة سبع فرق للفنون الشعبية بالهيئة، هي العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

 

والفعاليات تنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وجاءت بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

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مواقع ثقافية 

 

وتنظم وزارة الثقافة برنامجا حافلا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك يومي الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل الحالي، يتضمن بالإضافة إلى البرنامج الفني، افتتاح مشروعين ثقافيين، يُضافان إلى سلسلة المواقع الثقافية التابعة للهيئة بشمال سيناء، وهما المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة الطفل بضاحية السلام، وذلك بهدف تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، كما يتضمن البرنامج المشاركة بعدد من العروض الفنية المتنوعة، ضمن فعاليات افتتاح وختام مهرجان الهجن، والذي تُشارك فيه فرقة العريش التلقائية، وفرقة العريش للفنون الشعبية.

عيد تحرير سيناء العريش شمال سيناء المكتبة العامة بالعريش فرقة العريش التلقائية فرقة العريش للفنون الشعبية

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