تعود للقرن التاسع الميلادي|تفاصيل مثيرة حول استعادة قطع أثرية بوذية في الهند..تفاصيل

نجحت سلطات إنفاذ القانون في الهند من استعادة 55 تمثالًا هندوسيًا من أحد هواة جمع الأعمال الفنية يشتبه في أنه تم نهبهم من المعابد في جميع أنحاء البلاد.

تمثايل آلهة هندية

وفقًا لصحيفة New Indian Express، قالت شوبا دوريراجان، جامع الأعمال الفنية، لوحدة Idol Wing التابعة لقسم شرطة ولاية تاميل نادو، المكلفة بتعقب الآثار المنهوبة، أنها اشترت تماثيل الآلهة الهندية من تاجر قطع فنية متوفى واتهمت المهرب المسمى Deenadayalan، من معرض فنون ابارنا.

ويقوم المسح الأثري في الهند (ASI) حاليًا بتقييم القطعة، والتي من المحتمل أن تعود إلى القرن التاسع أو العاشر الميلادي.



وقال المدير العام لشرطة تشيناي، سيلندرا بابو، من وحدة المعبود: "منذ إنشاء جناح المعبود، تم استعادة ما يصل إلى 1541 من التماثيل البوذية العتيقة المسروقة من البرونز والحجر وحفظها بأمان في 19 مركزًا للرموز

وأضاف: يقوم أفراد الشرطة المسلحة بحراستهم، كما تم توفير مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة. سوف نحقق في المتورط في السرقة ونعتقلهم. لقد استولىنا على أكثر من 300 آيدولز في العامين الماضيين ".

قطع أثرية مفقودة

كان Durairajan في السابق موضع تمحيص من قبل Idol Wing. وفي ديسمبر الماضي، عثرت الشرطة على سبع قطع أثرية هندوسية مفقودة، بما في ذلك ثلاثة مسروقة من معبد هندي، وقد تم شراء المجموعة من Aparna Art Gallery بين عامي 2008 و 2015. وبحسب ما ورد قدم Durairajan إيصالات فقط لأربعة من التماثيل المقدسة، واثنان آخران تم نقشهما على جوانبهما السفلية بـ "Adhi Kesava Temple".