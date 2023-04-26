مشاركة عالمية بمؤتمر موزعي الكتب الدولي في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيم الدورة الثانية من "مؤتمر الموزعين الدولي"، الذي يجمع 383 موزعاً للكتب، 160 منهم من 17 دولة عربية، و223 من 52 دولة أجنبية، وذلك ضمن برنامج متكامل، يهدف إلى توفير فرص جديدة للناشرين، لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة.

يستضيف المؤتمر الذي يُقام في مركز "إكسبو الشارقة" يومي 1 و2 مايو، 18 ورشة عمل وحلقة نقاشية متنوّعة، وسيتم خلاله عرض 15 مشروعاً مقترحاً من الناشرين للارتقاء بصناعة الكتاب، وسيتيح للمشاركين فرصة التواصل وعرض تجاربهم، واستكشاف المجالات الجديدة في سوق صناعة الكتاب من خلال جلسات التعارف.

خبراء الكتب والمكتبات

تشارك في المؤتمر دور نشر عربية وعالمية، ومتاجر تجزئة، ومعارض كتب ومكتبات من جميع أنحاء العالم، تناقش سبل الارتقاء بالقطاع من خلال العديد من النصائح والاستراتيجيات. ويشهد المؤتمر جلسات تتناول موضوعات الكتاب وتوزيعه، فضلاً عن جلسات نقاشية حول اللغة العربية.

ويستضيف المؤتمر هذا العام نخبة من أشهر الخبراء والمختصّين في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف النهوض بواقع قطاع النشر، والتعرّف على أسرار التسويق والتواصل وبحث سبل التعاون، بما يحقّق التنمية المستدامة ويعزز الابتكار في هذا القطاع.

وتتميّز دورة هذا العام بتقديم منصّة حصرية لتسهيل عروض الناشرين، وتيسير عمليات البيع بين الناشرين وموزعي الكتب، كما تشهد المنصّة عروضاً لـ15 من نخبة الناشرين وموزّعي الكتب عربياً وإقليمياً وعالمياً.