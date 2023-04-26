العثور على يد محنطة لطفل ممسكًا بعملة نحاسية تثير جدلًا عالميًا|تفاصيل

بقدر ما تذهب الاكتشافات الأثرية، فإن العثور على يد محنطة لطفل صغير يمسك بعملة من أواخر العصور الوسطى. لكن في عام 2005، فتح فريق إناءً في مقبرة مهجورة في نيارلورينك، المجر، ووجدوا ذلك تمامًا، وقد كانت اليد خضراء.

وكتب الفريق عن هذا الاكتشاف بعد سنوات: "أثناء جمع البيانات في سلسلة طب العظام المتأخرة في العصور الوسطى لنيرلورنك هانغار، صادفنا بقايا صغيرة جدًا خضراء اللون لشخص محنط بدا أنه محنط جزئيًا، كان الحفاظ على هذه البقايا الدقيقة جيدًا لدرجة أننا قررنا دعوة متخصص في المجالات العلمية الأخرى لإجراء سلسلة من التحقيقات متعددة التخصصات على العظام من أجل التوصل إلى استنتاج مشترك بشأن هذه الاكتشافات النادرة التي لا مثيل لها في السجل الأثري الحيوي".

تفاصيل غريبة

وفي تفاصيل أخرى غريبة وغير مفسرة عن القضية، تم العثور على عملة معدنية بجانب الرفات بين عامي 1858 و1862، أو بعبارة أخرى: "تم الدفن في القدر بعد 150 عامًا على الأقل من التخلي عن المقبرة.

ومع ذلك، فإن اللغز الرئيسي الذي يجب استكشافه هو ما تسبب في الحفاظ على الجسم\، وخاصة الأنسجة الرخوة في اليد، إذ أن من النادر حدوث تحنيط طبيعي.

تحليل كيميائي

وعلى الرغم من أنه يحدث من خلال عدد من الطرق، فإنه يحدث عادة في ظروف أكثر جفافا أو برودة من تلك الموجودة في المقبرة. علاوة على ذلك، فإن الجثث الأخرى الموضوعة بالقرب من المقبرة تتحلل كالمعتاد، على الرغم من كونها في نفس الظروف الأساسية.

وباستخدام التحليل الكيميائي للجثث، وجد الفريق الإجابة: جسد الرضيع كان ممتلئًا بالنحاس، خاصةً، كما تتوقع، في اليد التي تمسك بالعملة النحاسية. في الواقع، كان النحاس الموجود في الجسم أعلى بمقدار 497 مرة من المستويات الموجودة في المومياوات الأخرى.

عملة نحاسية

وتحافظ الخصائص المضادة للميكروبات للعملة النحاسية على اليد وأجزاء الجسم الأخرى التي تلوث النحاس، من التحلل بواسطة الميكروبات.

ويعتقد الفريق أن هذه هي أول حالة تحنيط مصنوعة من النحاس فقط يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق. ويضيفون أنه مع عمليات الدفن الأخرى التي تجري مع وضع النحاس بالقرب من الجثث ، "نأمل أن تظهر المزيد من الحالات في المستقبل".