عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العثور على يد محنطة لطفل ممسكًا بعملة نحاسية تثير جدلًا عالميًا|تفاصيل

صدى البلد

بقدر ما تذهب الاكتشافات الأثرية، فإن العثور على يد محنطة لطفل صغير يمسك بعملة من أواخر العصور الوسطى. لكن في عام 2005، فتح فريق إناءً في مقبرة مهجورة في نيارلورينك، المجر، ووجدوا ذلك تمامًا، وقد كانت اليد خضراء.

 

وكتب الفريق عن هذا الاكتشاف بعد سنوات: "أثناء جمع البيانات في سلسلة طب العظام المتأخرة في العصور الوسطى لنيرلورنك هانغار، صادفنا بقايا صغيرة جدًا خضراء اللون لشخص محنط بدا أنه محنط جزئيًا، كان الحفاظ على هذه البقايا الدقيقة جيدًا لدرجة أننا قررنا دعوة متخصص في المجالات العلمية الأخرى لإجراء سلسلة من التحقيقات متعددة التخصصات على العظام من أجل التوصل إلى استنتاج مشترك بشأن هذه الاكتشافات النادرة التي لا مثيل لها في السجل الأثري الحيوي".

 

تفاصيل غريبة 

 

وفي تفاصيل أخرى غريبة وغير مفسرة عن القضية، تم العثور على عملة معدنية بجانب الرفات بين عامي 1858 و1862، أو بعبارة أخرى: "تم الدفن في القدر بعد 150 عامًا على الأقل من التخلي عن المقبرة.

 

ومع ذلك، فإن اللغز الرئيسي الذي يجب استكشافه هو ما تسبب في الحفاظ على الجسم\، وخاصة الأنسجة الرخوة في اليد، إذ أن من النادر حدوث تحنيط طبيعي. 

أبرزها الفول المدمس والملوخية.. ماذا أكل المصريون القدماء؟

فرق الفنون الشعبية تؤدي بروفاتها بالعريش استعدادا للاحتفال بعيد تحرير سيناء.. تابع

تعود للقرن التاسع الميلادي|تفاصيل مثيرة حول استعادة قطع أثرية بوذية في الهند..تفاصيل

عملات معدنية بأفواه البشر..لغز العثور على قبور عمرها 2000 عام قرب نوتردام

نتفليكس تستثمر 2.5 مليار دولار لإنتاج عروض وأفلام في كوريا الجنوبية|تفاصيل

الذاكرة الجماعية المغربية وتاريخ الاستعمار في معرض فني إسباني

بعد رحيلها.. من هي سلوى الجيوسي صاحبة نظرية الإرهاق الجمالي؟

باريس تستضيف معرضا عن عالم هاري بوتر السحري.. أكتوبر المقبل

عملات معدنية داخل أفواه البشر.. لغز العثور على قبور عمرها 2000 عام قرب نوتردام

عقب عيد الفطر.. الأوبرا تواصل حفلات الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية

تحليل كيميائي 

 

وعلى الرغم من أنه يحدث من خلال عدد من الطرق، فإنه يحدث عادة في ظروف أكثر جفافا أو برودة من تلك الموجودة في المقبرة. علاوة على ذلك، فإن الجثث الأخرى الموضوعة بالقرب من المقبرة تتحلل كالمعتاد، على الرغم من كونها في نفس الظروف الأساسية.

 

وباستخدام التحليل الكيميائي للجثث، وجد الفريق الإجابة: جسد الرضيع كان ممتلئًا بالنحاس، خاصةً، كما تتوقع، في اليد التي تمسك بالعملة النحاسية. في الواقع، كان النحاس الموجود في الجسم أعلى بمقدار 497 مرة من المستويات الموجودة في المومياوات الأخرى.

 

عملة نحاسية 

 

وتحافظ الخصائص المضادة للميكروبات للعملة النحاسية على اليد وأجزاء الجسم الأخرى التي تلوث النحاس، من التحلل بواسطة الميكروبات. 

 

ويعتقد الفريق أن هذه هي أول حالة تحنيط مصنوعة من النحاس فقط يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق. ويضيفون أنه مع عمليات الدفن الأخرى التي تجري مع وضع النحاس بالقرب من الجثث ، "نأمل أن تظهر المزيد من الحالات في المستقبل".

يد حضراء تحنيط كشف اثري يد محنطة مقبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

موضوعات متعلقة

أبرزها الفول المدمس والملوخية.. ماذا أكل المصريون القدماء؟

فرق الفنون الشعبية تؤدي بروفاتها بالعريش استعدادا للاحتفال بعيد تحرير سيناء.. تابع

تعود للقرن التاسع الميلادي|تفاصيل مثيرة حول استعادة قطع أثرية بوذية في الهند..تفاصيل

عملات معدنية بأفواه البشر..لغز العثور على قبور عمرها 2000 عام قرب نوتردام

نتفليكس تستثمر 2.5 مليار دولار لإنتاج عروض وأفلام في كوريا الجنوبية|تفاصيل

الذاكرة الجماعية المغربية وتاريخ الاستعمار في معرض فني إسباني

بعد رحيلها.. من هي سلوى الجيوسي صاحبة نظرية الإرهاق الجمالي؟

باريس تستضيف معرضا عن عالم هاري بوتر السحري.. أكتوبر المقبل

ترشيحاتنا

تباين أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-4-2023

أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الكويت | صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

سيناتور روسي يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

نجم تونس يستفز الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في تسوية الوضع بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

في أحدث ظهور.. لماذا تعرضت طليقة أحمد الفيشاوي للانتقادات عبر إنستجرام|شاهد

تحذير من تناول الأطفال للنوتيلا | اعرف السبب

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ