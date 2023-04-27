من بينها الخضروات والأسماك.. ماذا أكل المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم؟

كان الغذاء في مصر القديمة يتميز بالتنوع والغنى بالمواد الغذائية المختلفة، وكان يتألف من الخضروات والفواكه والحبوب واللحوم والأسماك والألبان والعسل والزيوت، إلى جانب استخدام الأعشاب والتوابل لتحسين طعم الأطعمة.

اعتبر الخبز الغذاء الأساسي في الحياة اليومية للمصريين القدماء، إذ كانوا يستهلكون كميات كبيرة من الخبز الذي كان يصنع من القمح والشعير، وكان يتم خبزه في أفران المنازل أو في الأفران العامة. وكان يتم تناوله مع الخضروات والفواكه والجبن واللحوم والأسماك.

وظلت الخضروات من أهم المكونات في طعام المصريين القدماء، حيث كانوا يستهلكون أنواعاً مختلفة من الخضروات مثل الفاصوليا والبصل والثوم والخس والجزر والخيار والفجل والكرفس والسبانخ والبطاطس والطماطم والفلفل.

مناسبات خاصة

وكانت اللحوم والأسماك تستهلك بكميات أقل بسبب ارتفاع أسعارها، وكان يتم تناولها في المناسبات الخاصة والاحتفالات الدينية، لكن ظلت الأسماك أحد أهم المكونات الأساسية في الغذاء اليومي للسكان الذين يعيشون بالقرب من النيل.

واستخدم المصريون القدماء الأعشاب والتوابل في إضافة نكهة وعطر للأطعمة، وكانوا يستخدمون الثوم والبصل والكمون والكزبرة والنعناع والزعتر والكركم وغيرها من التوابل في طهي الأطعمة.

وبشكل عام، كانت الحمية الغذائية للمصريين القدماء تعتمد على الغذاء الصحي والمتوازن، حيث كان يتم استهلاك الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتجنب الأطعمة الزائدة عن الحاجة والمشبعة بالدهون.

غذاء صحي

أما بالنسبة للأعشاب والتوابل فقد اعتبرت من المكونات الأساسية في الحمية الغذائية، حيث كان يتم استخدام الثوم والبصل والكزبرة وغيرها من التوابل في إضافة نكهة وعطر للأطعمة. وكان العسل يستخدم كمحلي طبيعي بدلاً من السكر في الأطعمة والمشروبات، حيث كانوا يشربون المياه النيلية واللبن والعصائر المختلفة والمشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ.

ويمكن القول بأن الحمية الغذائية للمصريين القدماء كانت متوازنة وصحية، حيث كانوا يتناولون مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، وكانوا يقدرون أهمية الغذاء الصحي في الحفاظ على صحتهم وقوتهم.