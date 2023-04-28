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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

صدى البلد

توقف بناء الأهرامات في مصر القديمة بشكل تدريجي خلال الفترة الزمنية التي تمتد من القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد، ولكن بطبيعة الأمر ليس هناك سبب واحد لهذا التوقف، وإنما هناك عدة عوامل قد أدت إلى ذلك.

 

موقع live science أجاب على هذا السؤال حيث ذكر في تقرير له بأن  بناء الأهرامات يتطلب جهوداً كبيرة من العمال والموارد، وكانت هذه الجهود قد بدأت تأخذ حصتها من الاقتصاد والمجتمع المصري، كما أن بناء الأهرامات كان يتطلب أيضًا توفير مقدار كبير من الموارد الغذائية والمياه للعمال، وهو أمر قد يكون أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

 

تراجع الاقتصاد 

 

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مصر القديمة لأزمات داخلية وخارجية، مثل الغزوات الأجنبية والفترات الانقسامية والفترات الجفافية، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد والمجتمع المصريين، وبالتالي تأثر إنتاجية البناء والأعمال العامة بشكل كبير.

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أهرامات ضخمة

 

وأخيراً، بمجرد أن أصبحت الأهرامات الضخمة جاهزة، فقد تم استخدامها لفترة طويلة كمقابر للفراعنة والطبقة الحاكمة؛ وبالتالي تركزت الجهود البشرية والموارد على بناء المقابر الجديدة والمعابد والمنشآت الأخرى بدلاً من بناء الأهرامات.

 

وهناك أمر آخر وهو أن بناء الأهرامات كان يتطلب مساعدة كبيرة من العمال، وكانوا يأتون من مختلف أنحاء مصر للعمل في هذه المشاريع الضخمة. وكانت الأسر المصرية الفقيرة تضطر إلى إرسال أفرادها للعمل في مشاريع البناء بدلاً من العمل في حقولهم الزراعية. وبمرور الوقت، أصبحت هذه المشاريع الضخمة بمثابة عبء ثقيل على المجتمع المصري، وكانت تستنزف الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل كبير.

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مواد ثقيلة 

 

وعلاوة على ذلك، فإن بناء الأهرامات كان يتطلب كميات هائلة من الحجر والحجارة الضخمة والمواد الأخرى التي يصعب نقلها على مسافات طويلة. ولذلك، كان يتعين على الإدارة توفير العديد من الموارد لنقل هذه المواد الثقيلة من مواقع التعدين إلى مواقع البناء، وهو ما كان يشكل تحديًا كبيرًا في ذلك الوقت.

 

وكان هناك أيضًا بعض الأحداث الداخلية والخارجية التي أثرت على قدرة مصر على مواصلة بناء الأهرامات. ففي بعض الأحيان، تعرضت مصر لهجمات من القبائل الأجنبية، وهذا كان يؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد. وفي بعض الفترات، كانت هناك صراعات داخلية في المجتمع المصري، وهذا أيضًا كان يؤثر على الاستقرار وقدرة الحكومة على تخصيص الموارد لمشاريع البناء.

 

ثقافية مصرية قديمة 

 

في النهاية، يمكن القول إن توقف بناء الأهرامات كان نتيجة لتداخل عوامل مختلفة، بما في ذلك المشاكل الاقتصادية والعمالية والسياسية والخارجية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأهرامات لا تزال تعتبر أحد أعظم الإنجازات الهندسية والفنية في التاريخ، وتبقى رمزًا للثقافة المصرية القديمة حتى يومنا هذا.

الأهرامات بناء الأهرامات الفراعنة هرم خوفو أسرار الأهرامات

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