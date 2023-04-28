عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أشبه بكنز علي بابا..العثورعلى 175 قطعة نقدية مخبأة لمدة 2000عام بغابة إيطالية|تابع

الكنز المكتشف - إيطاليا
الكنز المكتشف - إيطاليا

 تم اكتشاف 175 قطعة نقدية فضية رومانية في غابة إيطالية، وفقًا لتقرير LiveScience. ربما تم دفن العملات، التي من المحتمل أن يعود تاريخها إلى 82 قبل الميلاد، لحفظها خلال الحرب الأهلية الرومانية.

الكنز المكتشف - إيطاليا

 

كنز فريد 

 

وقد تم العثور على الكنز من قبل مجموعة أثرية تتجول في غابة مقطوعة حديثًا شمال شرق مدينة توسكان ليفورنو في عام 2021، فمنذ ذلك الحين تم فحص المنطقة من قبل علماء الآثار، الذين لم يسفروا عن نتائج أخرى.

 

ويعد الدينار الروماني الفضي، الموجود داخل وعاء من الطين، يعود تاريخه إلى ما بين 157 قبل الميلاد و 82 قبل الميلاد، ويعتقد الخبراء أن الكنز ربما كان لجندي عالق في صراعات أو تاجر يسعى لإخفاء ثروته، فقد كانوا يعرفون على وجه اليقين أن من قام بدفن العملات المعدنية لم يستردها أبدًا.

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

عمّان تحتفي بالفائزين في «الشارقة للإبداع العربي»

السنغالي أمادو لامين صال يفوز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي

افتتاح معرض الفن التشكيلي 6 دال بالهناجر اليوم

ديفا .. معرض فني يستعيد مطربات الجيل الذهبي من خلال أزيائهن

من بينها الخضروات والأسماك.. ماذا أكل المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم؟

بعد سنوات من الجدل .. هل وصل الفراعنة إلى سطح القمر؟

من بينها الكحل والروج .. مستحضرات تجميل استخدمها المصريون القدماء

حضارة تارتيسوس المفقودة .. لغز اكتشاف تماثيل نصفية حجرية تعيد كتابة التاريخ

مشاركة عالمية بمؤتمر موزعي الكتب الدولي في الشارقة

صراع داخلي 

 

ونظرًا لأن آخر العملات يعود تاريخها إلى وقت صراع داخلي، يعتقد علماء الآثار أن من قام بدفنها قام بذلك من أجل حفظها.

 

وفي عام 91 قبل الميلاد، اندلعت حرب بين روما وحلفائها الإيطاليين للحصول على الجنسية، وقد عاد الجنرال الروماني ورجل الدولة سولا، الذي سبق إعلانه عدوًا عامًا للدولة في 87 قبل الميلاد والذي هاجم المدينة في 88 قبل الميلاد، مع جيشه من آسيا لمواجهة أعدائه الرومان في 82 قبل الميلاد، وبصفته أول رجل للجمهورية يستولي على السلطة بالقوة، مهد انتصاره الطريق لطغاة المستقبل مثل يوليوس قيصر.

 

بعد أن ظلت العملات مخفية لمدة 2000 عام، من المقرر عرض العملات المعدنية في متحف التاريخ الطبيعي للبحر الأبيض المتوسط في مقاطعة ليفورنو.

كشف اثري كشف أثري فريد إيطاليا عملات معدنية دينار روماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

معلق رياضي: عدم إيقاف كهربا جريمة.. وسأقطع علاقتي بالزمالك إذا لعب السوبر

موضوعات متعلقة

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

عمّان تحتفي بالفائزين في «الشارقة للإبداع العربي»

السنغالي أمادو لامين صال يفوز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي

افتتاح معرض الفن التشكيلي 6 دال بالهناجر اليوم

ديفا .. معرض فني يستعيد مطربات الجيل الذهبي من خلال أزيائهن

من بينها الخضروات والأسماك.. ماذا أكل المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم؟

بعد سنوات من الجدل .. هل وصل الفراعنة إلى سطح القمر؟

من بينها الكحل والروج .. مستحضرات تجميل استخدمها المصريون القدماء

ترشيحاتنا

شاهد .. فورد  F-150 Raptor R تتحول لـ وحش سداسي العجلات 6X6

أشبه بكنز علي بابا..العثورعلى 175 قطعة نقدية مخبأة لمدة 2000عام بغابة إيطالية|تابع

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الأمريكيين الموجودين في السودان

أفضل دعاء يوم الجمعة.. ردده قبل الفجر أو بعد صلاة العصر

شوبير يكشف تفاصيل جلسة أوسوريو مع خماسي الزمالك

مصر تتهم نتفليكس بالتزييف وارتكاب مغالطات صارخة في فيلم كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

ربع مليون جنيه .. سعر حقيبة غادة عبد الرازق تصدم جمهورها | شاهد

مش هتعرفها.. شاهد مي كساب قبل وبعد تكميم المعدة

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ