أشبه بكنز علي بابا..العثورعلى 175 قطعة نقدية مخبأة لمدة 2000عام بغابة إيطالية|تابع

تم اكتشاف 175 قطعة نقدية فضية رومانية في غابة إيطالية، وفقًا لتقرير LiveScience. ربما تم دفن العملات، التي من المحتمل أن يعود تاريخها إلى 82 قبل الميلاد، لحفظها خلال الحرب الأهلية الرومانية.

الكنز المكتشف - إيطاليا

كنز فريد

وقد تم العثور على الكنز من قبل مجموعة أثرية تتجول في غابة مقطوعة حديثًا شمال شرق مدينة توسكان ليفورنو في عام 2021، فمنذ ذلك الحين تم فحص المنطقة من قبل علماء الآثار، الذين لم يسفروا عن نتائج أخرى.

ويعد الدينار الروماني الفضي، الموجود داخل وعاء من الطين، يعود تاريخه إلى ما بين 157 قبل الميلاد و 82 قبل الميلاد، ويعتقد الخبراء أن الكنز ربما كان لجندي عالق في صراعات أو تاجر يسعى لإخفاء ثروته، فقد كانوا يعرفون على وجه اليقين أن من قام بدفن العملات المعدنية لم يستردها أبدًا.

صراع داخلي

ونظرًا لأن آخر العملات يعود تاريخها إلى وقت صراع داخلي، يعتقد علماء الآثار أن من قام بدفنها قام بذلك من أجل حفظها.

وفي عام 91 قبل الميلاد، اندلعت حرب بين روما وحلفائها الإيطاليين للحصول على الجنسية، وقد عاد الجنرال الروماني ورجل الدولة سولا، الذي سبق إعلانه عدوًا عامًا للدولة في 87 قبل الميلاد والذي هاجم المدينة في 88 قبل الميلاد، مع جيشه من آسيا لمواجهة أعدائه الرومان في 82 قبل الميلاد، وبصفته أول رجل للجمهورية يستولي على السلطة بالقوة، مهد انتصاره الطريق لطغاة المستقبل مثل يوليوس قيصر.

بعد أن ظلت العملات مخفية لمدة 2000 عام، من المقرر عرض العملات المعدنية في متحف التاريخ الطبيعي للبحر الأبيض المتوسط في مقاطعة ليفورنو.