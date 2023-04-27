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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

السنغالي أمادو لامين صال يفوز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي

صدى البلد

فاز  الشاعر السنغالي أمادو لامين صال، بالجائزة الكبرى للشعر الإفريقي في دورتها الأولى، التي يمنحها بيت الشعر في المغرب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويتم إطلاقها بمناسبة مهرجان الشعر الإفريقي في 5 مايو 2023، في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية.

 

وقالت لجنة بيت الشعر في المغرب في بيان، "إن الشاعر أمادو لامين صال استحقّ هذه الجائزة، لنجاحه في صياغة ملامح جديدة للأدب الإفريقي، وباعتباره أحد المبدعين الذين أتقنوا الكتابة بلغات أخرى إلى جانب لغته الوطنية".

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أصالة الشعر 

 

أضافت: "تتميّز أبيات الشاعر الفائز بأصالتها، فهو تغذّى على تقاليد الشعر الإفريقي الشفوي والمكتوب، وعبر مسيرته الطويلة، حملت كلماته ملامح الشخصية السنغالية والروح الإفريقية عموماً، كما تتّسم قصائده بالوطنية والانتماء، وبالدفاع عن بلاده وحريتها وكرامة أبنائها".

 

تحمل هذه الدورة اسم الشاعر ليوبولد سيدار سنغور، أحد كبار الشعراء الأفارقة، وهو جدّ الشاعر الفائز. ومن أبرز مؤلفات صال، "أوديس عارية"، و"لون النشوة"، و"النوم الطويل للعيون" و"في أماكن أخرى"، و"حلم بامبو"، كما ترجمت معظم إصداراته إلى لغات أخرى. 

 

كما أسس الشاعر الفائز الدار الإفريقية للشعر الدولي، ومهرجانات للشعر في العاصمة السنغالية، ودار نشر (feu de brousse) التي حازت جائزة وزارة الثقافة والفرنكفونية من أجل دعم النشر (2007).

 

نال الشاعر جوائز عدّة منها: الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية، وجائزة "تشيكايا أوتامسي" لمنتدى مدينة أصيلة، والجائزة الكبرى للشعر بمدينة تريستي الإيطالية، وجائزة المهرجان الدولي للشعر (ميهاي إيمينيسكو) في رومانيا (2014)، وجائزة "سيدار" الخاصة بالثقافة والفنون في السنغال (2008).

 

تهدف الجائزة إلى تكريم الشعراء الأفارقة "الذين واظبوا على الوفاء للشعر ووعوده الجمالية والفنية، كما تسعى إلى تقدير دورهم في "تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعريات أفريقيا وشعريات العالم، وترسيخ قيم الحوار الثقافي المنتج عبر بوابة الشعر".

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