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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: زيادة أسرة الرعايات المركزة بمستشفيات التأمين الصحي بنسبة 20%

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل منظومة العلاج الوقائي للأطفال مرضى الهيموفيليا، من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن تقليل المخاطر وتداعيات المرض كأحد مسببات الإعاقة، وذلك في إطار تطوير خدمات الرعاية الطبية والأساليب العلاجية، ضمن استراتيجية الهيئة لعام 2023.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى زيادة عدد أسرة الرعايات المركزة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2023، فضلاً عن إدخال عدد من الخدمات العلاجية الجديدة لمستشفيات الهيئة.

وقال إنه تم استحداث عيادة الحقن البيولوجي بمستشفى أطفال مصر وفرع شمال سيناء، واستحداث خدمة عمليات الأسنان تحت مخدر عام، للأطفال وذوي الإعاقة بمحافظة الإسكندرية، واستحداث علاج تشوهات الأسنان للأطفال وذوي الإعاقة بمحافظة المنيا.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استحداث 8 أقسام جديدة في مستشفيات الهية العامة للتأمين الصحي، خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت أقسام (جراحة الوجه والفكين بمستشفى صيدناوي، القسطرة المخية بمستشفى النيل بمحافظة القليوبية، القسطرة القلبية بمستشفى سندوب بمحافظة الدقهلية، جراحة أورام بمستشفى الهلال سوهاج، قسم الأشعة التداخلية بمستشفيي النيل  والهلال بسوهاج، وحدة زرع القرنية بمستشفى 6 أكتوبر).

وأشار إلى أنه تم أيضا افتتاح مركز غسيل كلى بمجمع طبي أكتوبر بعدد 17 ماكينة غسيل كلوي، وإدخال خدمة الغسيل الكلوي بوحدات  العنايات المركزة بمستشفى النصر حلوان، ومستشفى الهلال شبين بالمنوفية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة أقسام الصدر بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتوحيد البروتوكولات العلاجية والأدلة الاسترشادية للأمراض الصدرية، داخل الهيئة، فضلاً عن استحداث 13 لجنة طبية متخصصة في 10 فروع في تخصص (الأورام، التصلب المتناثر، الانترستو، قلب الأطفال، القسطرة المخية، أمراض الدم للكبار  والأطفال).

وأضاف «ضاحي» أنه تم استحداث نظام جديد لتوفير أدوية الصيدليات التجارية داخل صيدليات جميع عيادات التأمين الصحي، والبالغ عددهم 120 صنف دوائي، ضمن خطة تطوير منظومة الدواء والتموين الطبي، لافتاً إلى الموافقة على صرف أدوية اللجنة العليا لـ  34 ألف مريض (أورام، بيولوجي، مناعة).

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