احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

وجدت بعض الدراسات أن البالغين الذين يأخذون قيلولة طويلة أثناء النهار قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

ووفقا لما نشره موقع health harvard،أن القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والاكتئاب، و قد تكون الرغبة في النوم أثناء النهار علامة على عدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم في الليل ، وهو ما يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بتلك الحالات المزمنة.

وربط الباحثون أن القيلولة الطويلة كانت مرتبطة بوجبات المساء المتأخرة وأوقات النوم بالإضافة إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية أعلى في وقت الغداء والتدخين.

و قد يكون النعاس أثناء النهار أيضًا علامة على حصولك على نوم منخفض الجودة ، مما قد يشير إلى اضطراب النوم.

القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

في بعض الحالات ، تؤدي القيلولة إلى تكوين حلقة مفرغة، أنت تنام أثناء النهار للتعويض عن قلة النوم في الليل ، ولكن بعد ذلك تجد صعوبة في النوم ليلًا لأنك نمت أثناء النهار.

"الحد من القيلولة هو إحدى الإستراتيجيات لتحسين النوم الليلي بشكل عام" .