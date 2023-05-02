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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس اللبن .. كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام

تعد هشاشة العظام من أخطر المشكلات الصحية الشائعة بين النساء وكبار السن ويصاب بها بعض الرجال نتيجة اهمال الاهتمام بالصحة والنظام الغذائي أو تناول أدوية خطيرة. 

وأكد موقع “ كليفند كلينك” أن النظام الغذائي وأسلوب حياة الإنسان هما عاملا خطر مهمان يمكنك التحكم فيهما للوقاية من هشاشة العظام ، كما يوفر استبدال الإستروجين المفقود بالعلاج الهرموني دفاعًا قويًا ضد هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

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نظام غذائي جيد

للحفاظ على عظام قوية وصحية والوقاية من هشاشة العظام، فأنت بحاجة إلى نظام غذائي غني بالكالسيوم طوال حياتك و كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم يحتوي على 300 ملليجرام من الكالسيوم.

إلى جانب منتجات الألبان ، هناك مصادر جيدة أخرى للكالسيوم وهي السلمون بالعظام والسردين واللفت والبروكلي والعصائر والخبز المدعم بالكالسيوم والتين المجفف ومكملات الكالسيوم من الأفضل محاولة الحصول على الكالسيوم من الطعام والشراب للوقاية من هشاشة العظام .

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المكملات الغذائية ، تذكر أن الجسم يمكنه فقط امتصاص 500 مجم من الكالسيوم في المرة الواحدة لذا فالإكثار غير مفيد فى الوقاية من هشاشة العظام. 

يجب أن تتناول مكملات الكالسيوم على جرعات مقسمة حيث لن يتم امتصاص أي شيء يزيد عن 500 مجم وحينها سيكون الإكثار منها خطرا على باقى الجسم .

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