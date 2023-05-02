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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، ارتباكا كبيرا بين الارتفاع والانخفاض، فقد وصل الذهب عيار 21 لمستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي، مخترقا حاجز 2700 جنيه للجرام لأول مرة في تاريخه، من ناحية أخرى وفي إطار مساعي ضبط الأسعار وإيجاد آلية تسعير جديدة للذهب تصل به إلى السعر الحقيقي في إطار سعر الصرف الرسمي للدولار، وسعر الذهب في البورصات العالمية، وبيانات العرض والطلب، أكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أنه سوف يتم عرض أسعار الذهب بالبورصة المصرية خلال أسبوعين على الأكثر.

التسعير بناء على حجم إنتاج مصفاة الذهب المصرية

هذا التصريح أضاف عدد كبير من التساؤلات، ما إذا كان سيتم الاكتفاء بعرض سعر الذهب في السوق، أم وضع آلية جديدة لـ تسعير الذهب، حيث أكد الدكاني، خلال جلسة نقاشية على هامش ورشة عمل بخصوص شرح آليات عمل جلسة المزاد الخاصة بسعر الاقفال، اليوم الثلاثاء 2 مايو، في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، أنه سوف يتم عرض الأسعار بناء على حجم إنتاج مصفاة الذهب المصرية، موضحًا أن سوق الذهب في مصر متشابكة، حيث إن عملية التسعير ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض.

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وأوضح الدكاني، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، منحت رخصة صندوق استثمار الذهب، أمس، بينما تدرس البورصة إتاحة العديد من الأدوات للتداول الخاص بالاستثمار في الذهب الفترة المقبلة، ومنها تضمينه ETF، مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء العمل بجلسة مزاد سعر الإقفال اليومي، إذ أنها خطوة نحو المستقبل، وتزيد من أحجام وقيم تداولات الجلسات، وأنه يجري تعديلات وتطوير مستمر بالجلسة لتطوير الآلية بما يتناسب مع احتياجات السوق وتعزيز الشفافية، ولتتوافق مع ما يحدث في البورصات التي تطبق الآلية حول العالم.

آلية تسعير الذهب في البورصة

في هذا الصدد، رحب لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بإعلان البورصة عن قيامها بالإعلان عن أسعار الذهب، عبر شاشاتها، معتبرها خطوة إيجابية من شأنها تحقيق هدف ضبط حركة الأسواق، موضحا أن نجاح إعلان الأسعار عبر شاشات البورصة سيكون  مرهون بتوفير المصداقية بحيث يكون السعر متطابق مع أسعار السوق وإمكانية وفاء الجهة المسعرة بالبيع والشراء بتلك الأسعار وإلا سوف تفقد مصداقيتها.

وأضاف المنيب خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، نجاح آلية تسعير البورصة يتوقف أيضا على امتلاك القائم بالتسعير لكميات خام يمكن أن يحقق بها الوفاء لطلبات الشراء الموجودة بالسوق بهذا السعر وتسليمه الذهب للمشتري فوراً ،  وتوافر سيولة نقدية لديه يستطيع بها الشراء من السوق، مؤكدا أن الشعبة تعلن بشكل مستمر عن أسعار الذهب عبر مجموعاتها وشاشاتها وكان من الأجدي التنسيق مع الشعبة حتي لا تفقد البورصة المصرية مصداقيتها حال اعلان أسعار غير المتداولة بالسوق.

كيف يتم تسعير الذهب؟

وعن الآلية التي كان يتم بها التسعير في السابق، أوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه "المسواقجية"، هم الذين يحددون أسعار الذهب اليومية، وهم التجار الذين يعملون في تجارة الذهب الخام والكسر، ودورهم تسويق الذهب بالبيع والشراء بين محلات الذهب، والمسواقجية هم الذين يتاجرون في خام الذهب، وهم مثل الوسيط بين المحلات في تسويق الذهب، ويشترون الفائض من المحلات ويبيعونه للآخرين، حيث يتقدم لهم أصحاب المحلات بطلبات شراء ذهب جديد، وأيضًا يتقدمون لهم أصحاب المحلات أصحاب الفائض في الذهب للبيع، فيقوم "المسواقجية" بحساب سعر الذهب وفقًا للمطلوب ومقارنته بالمعروض.

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وأكد أن المسواقجية هم أكثر من يعرف احتياجات السوق، بحكم عملهم، ولديهم معلومات أكيدة عن  العرض والطلب ولديهم بيانات السوق كافة من حركة البيع أو الشراء.

مبادرة شعبة الذهب للتسعير

وكانت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أعلنت أمس عن إطلاق مبادرة من 3 محاور لضبط الأسعار بالأسواق، بعد حالة الارتباك السابقة في الأسعار، وهذه المحاور كالتالي:

  • المحور الأول، يرتكز على خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
  • المحور الثاني، يرتكز على السماح بإدخال سبائك ذهبية من الخارج، بعدما رفع وزير التموين والتجارة الداخلية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للسماح بالمنافذ الجمركية للوافدين أو العائدين من الخارج بإدخال سبائك ذهبية، أسوة بنظام السماح الدولاري وبنفس نسبة الإتاحة بما يوازي عشرة آلاف دولار أي نحو 150 جراما طبقا لأسعار البورصة العالمية للذهب، حيث أن السبائك تعد من مدخلات الإنتاج المعفاة من الجمارك وذلك لتوفير خام جديد بالأسواق دون الحاجة الي سيولة دولاريه لاستيراده.
  • المحور الثالث، يتمثل في إطلاق حملات توعية للتاجر والمستهلك لتعريف تجار التجزئة بضوابط وقواعد إطلاق التخفيضات طبقا للقواعد الإجرائية والقانونية لذلك، وتوعية المستهلك لعدم الانخداع وراء عروض التخفيضات الوهمية.

وكانت البورصة المصرية، درست على مرحلتين تطبيق آلية مزاد سعر الإقفال، حيث أظهرت نتائج الدراسة، أن 43 سوق مال من أصل 50 بورصة محل الدراسة، تطبق آلية مزاد سعر الإقفال لحساب سعر الإقفال اليومي، موضحة أن المرحلة الأولى جرى فيها دراسة 50 بورصة من الأسواق الناشئة والمتقدمة لتحديد كيفية احتساب تلك البورصات لسعر الإقفال، وبناءً على نتائج المرحلة الأولى تم دراسة عدد 6 بورصات عربية وأفريقية وعدد 5 بورصات عالمية تعتمد طريقة المزاد لحساب سعر الإقفال مع دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بكل بورصة، في مرحلة ثانية.

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