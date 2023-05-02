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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة 14 مايو.. تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات الموسم الجديد

مسلسلات الموسم الجديد
مسلسلات الموسم الجديد

أيام قليلة ويبدأ موسم درامي جديد، يتنافس من خلاله مجموعة من النجوم على تصدر التريند وتحقيق أعلى نسب مشاهدة وتأتى البداية مع الموسم الرابع لمسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد.

 

اللعبة الجزء الرابع



حيث بدأت قنوات mbc الترويج للمسلسل من خلال صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وإنستجرام مؤكدين على بدأ عروض أولى حلقات المسلسل يوم 14 من شهر مايو الحالي.

مسلسل اللعبة 4 يضم مجموعة كبيرة من أشهر النجوم وعلى رأسهم شيكو وهشام ماجد ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومن إخراج معتز التوني.

 

روز وليلى

 

أما المسلسل الثاني فيحمل أسم روز وليلى للفنانة يسرا ونيللى كريم، وكان من المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد قبل الموسم الرمضاني إلا أن منتج العمل قرر تأجيله لبعد رمضان، ومن المفترض أن يتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل روز وليلى بطولة يسرا ونيللى كريم وهشام عاشور وتتيام مصطفى قمر وعارفة عبد الرسول وأحمد وفيق ومروان يونس ومن تأليف الإنجليزي كريس كول وإخراج أدريان شيرجولد.

 

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مسلسل مفترق طرق 



كما تنافس  أيضا الفنانة هند صبري  فى الموسم القادم بمسلسلها الجديد مفترق الطرق، والتى انتهت من تصويره مؤخرا لعرضه على قنوات mbc  ونضم لمسلسلات ذات الـ45 حلقة .


مسلسل مفترق الطرق كان يحمل أسم فى مهب الريح إلا ان صناع العمل قررو تغير أسمه بعد الانتهاء من تصويره قبل الموسم الرمضاني إلى مفترق طرق.

المسلسل مأخوذ عن المسلسل الأجنبي the good wife ومن إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته كل من هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد وعلى الطيب ونهى عابدين.

 

مسلسل ليه لأ

كما تنافس نيللى كريم بعد نجاحها فى مسلسل عملة نادرة فى الموسم الرمضاني بالجزء الثالث لمسلسل ليه لأ  ويشاركها البطولة كل من صلاح عبد الله ومعتز هاشم وعايدة رياض وأحمد طارق ومن تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان.

 

مسلسل السفاح

وأيضا من نجوم رمضان الماضي الفنان أحمد فهمي الذي يتسعد لعرض مسلسله الجديد السفاح عبر منصة شاهد، حيث بدأت المنصة فى الترويج للعمل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

مسلسل السفاح مكون من 8 حلقات وتم تصويره على مدار 5 أشهر مع المخرج هادي الباجوري ويضم العمل بجانب أحمد فهمي كل من هنا الزاهد وباسم سمرة.

 

موسم درامي جديد مسلسل اللعبة الموسم الرابع لمسلسل اللعبة شيكو روز وليلى مفترق الطرق

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