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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة يوننان غربي الصين

صدى البلد

  ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة مدينة (باوشان) بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ونقلهم إلى المستشفى.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء أن السلطات المحلية أطلقت استجابة للطوارئ من المستوى الثالث وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالزلزال، حيث ألحق أضرارا بالمنازل السكنية وإمدادات المياه والكهرباء والمرور والاتصالات ومرافق أخرى للبنية التحتية في منطقة مركز الزلزال وما حولها. 
بدوره، أوضح نائب عمدة باوشان تشانج يون يي، أنه تم إرسال أكثر من 2400 من رجال الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة من الزلزال؛ لإجراء عمليات البحث، وتخصيص 365 خيمة و734 سريرا قابلا للطي و1470 لحافا قطنيا للمناطق المتضررة.
من جانبه، أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل بأنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 25.35 درجة شمالا وخط طول 99.28 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات.. وذكرت سلطات الإغاثة من الزلزال في المقاطعة أن منطقة مركز الزلزال تقع على متوسط ارتفاع فوق مستوى سطح البحر يبلغ حوالي 1863 مترا، وعلى بعد حوالي 29 كيلومترا من مركز مدينة باوشان.
 

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