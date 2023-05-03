الطريقة الصحيحة لتخزين الكرفس واكتشفي فوائده

قدمت الشيف غادة الغزاوي، طريقة تخزين الكرفس، إذ يعتبر من أشهى أنواع الخضرة التى تعطي للطعام مذاق ورائحة مختلفة، مما يجعل ربة المنزل لا تستغني عنه،فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك طريقة تخزين الكرفس وفوائده.

المقادير لتخزين الكرفس،:

٤حزمات كرفس

ماء للشطف

أكياس للتخزين

*ملحوظة : يستخدم فى شوربة الخضار أو فاصوليا أو عصير

طريقة تخزين الكرفس

نحضر بولة ومصفى، يتم قطع جزء من العيدان ثم نغسل الكرفس ويتم تقطيع الكرفس صغير ويوضع فى الكيس مقدار الاستعمال ويتم تخزينه فى الفريزر حسب مقدار الطبخ.

فوائد الكرفس للنساء

كشف خبير التغذية الدكتور جودة محمد عواد، عن فوائد الكرفس للنساء وقال عبر حسابه فى منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك إن الكرفس مهم للنساء مع العلم أنّ الكثير منهن يغفلن هذه الخضروات الصحية، ولا يدخلنها إلى مطابخهنّ على الإطلاق.

فوائد الكرفس للنساء

محاربة الأمراض السرطانية

الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تحارب السرطان



يُعتبر الكرفس من الخضروات الغنية جدًّا بالمواد المضادّة للأكسدة، والتي تؤمّن الوقاية من أمراض شتى، والكرفس غني بمادة اللوتين التي ذُكر علميًّا مدى فاعليتها في محاربة الأمراض السرطانية.

فوائد الكرفس في تعزيز صحة الجهاز العصبي

قومي بإضافة الكرفس إلى نظامكِ ونظام عائلتكِ الغذائي، للاستفادة من منافع هذا العنصر الجبّار؛ فهو يحتوي على مادة الابيجينين التي أشارت الأبحاث العلمية إلى أهميتها للخلايا العصبية وصحة الجهاز العصبي.

فوائد الكرفس في الحفاظ على مستوى ضغط الدم



الكرفس يساهم في الحفاظ على مستوى معتدل من ضغط الدم.

وأشارت بعض الدراسات إلى الدور الفعّال الذي يقوم به الكرفس، بفضل مكوناته، في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

فوائد الكرفس في محاربة الالتهابات



يُعتبر الكرفس من الخضروات الخارقة التي تساهم في مكافحة الالتهابات في الجسم، والتي تلعب دورًا فاعلًا في تقوية جهاز المناعة.

فوائد الكرفس في المساعدة على خسارة الوزن



تناول الكرفس يساعد على خسارة الوزن

يُعتبر الكرفس من أنواع الخضروات المفيدة والمغذية، والتي تساعد على خسارة الوزن عند إدراجه ضمن حمية غذائية صحية ومدروسة، وذلك نسبةً لاحتوائه على كمية مرتفعة من الألياف الغذائية، وعلى وحدات حرارية ضئيلة.

نصيحة اختصاصية: قومي بتقطيع الكرفس إلى عيدان، كذلك الخيار والجزر واجعليها نوعًا من التسالي (سناك) لكِ، خصوصًا في السهرات أمام التلفاز لتجنّب زيادة الوزن.