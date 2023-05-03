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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأربع خطوات.. حضري طريقة عمل كريم كرامل طبقات

طريقة عمل كريم كرامل
طريقة عمل كريم كرامل طبقات

تعتبر طريقة عمل كريم كرامل واحدا من أكثر الحلويات المنزلية التي يفضلها الكبار والصغار، ودوماً ما تحاول الأمهات أن تتقن طريقة عمله في البيت؛ حيث يمكن تحضيره بخطوات سهلة، وطرق مختلفة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كريم كرامل طبقات، بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيره في حوالي ساعة ونص، وتكفي هذه المقادير لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كريم كرامل طبقات

 

طريقة عمل كريم كرامل طبقات

 

مقادير طريقة عمل كريم كرامل طبقات :

3 علبة كريم كرامل باودر

3 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة كبيرة نسكافيه

1 ملعقة كبيرة كريم شانتيه

 

طريقة كريم كرامل طبقات :

_ في قدر على النار، نحضر الطبقة الأولى بخلط كيس كريم كرامل واحد مع كوب حليب والكاكاو، ونتركهم حتى الغليان، ثم نتركه ليبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

_ في قدر على النار، نحضر الطبقة الثانية بخلط كيس كريم كراميل مع كوب حليب والكريم شانتيه، ونخلطهم ونتركهم ليغلوا ثم نسكبهم فوق الطبقة الأولى، وندخلهم في الثلاجة لنصف ساعة أخرى.

_ نحضر الطبقة الثالثة بخلط الكريم كرامل الباقي مع الحليب والنسكافيه، وبعد غليانها، ونسكبها فوق الطبقتين.

_ نتركها في الثلاجة من جديد. ثم نقدم طبق كريم كرامل بارداً.

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