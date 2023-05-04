الهدوء يسود أم درمان وعودة المحلات والأسواق للعمل

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن هناك حالة من الهدوء تسيطر على الأوضاع في أم درمان، وعودة المحلات والأسواق للعمل مرة أخرى وسط انخفاض للأسعار نتيجة توقف الاشتباكات، «الحركة ليست كما كانت في السابق لكن محلات الملابس ومحلات اللحوم والخضروات والبقالة».

وأضاف "الجندي"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن طائرات الجيش توقفت عن التحليق في محيط أم درمان.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية عادت للعمل مرة أخرى بكفاءة عالية، وعودة المستشفيات للعمل بشكل طبيعي بعد هدوء الأوضاع.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.