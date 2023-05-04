عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهدوء يسود أم درمان وعودة المحلات والأسواق للعمل

السودان
السودان

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن هناك حالة من الهدوء تسيطر على الأوضاع في أم درمان، وعودة المحلات والأسواق للعمل مرة أخرى وسط انخفاض للأسعار نتيجة توقف الاشتباكات، «الحركة ليست كما كانت في السابق لكن محلات الملابس ومحلات اللحوم والخضروات والبقالة».

txt

وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اجتماعات عاجلة بشأن السودان وسوريا

txt

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن مفاوضات السلام في السودان

وأضاف "الجندي"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن طائرات الجيش توقفت عن التحليق في محيط أم درمان.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية عادت للعمل مرة أخرى بكفاءة عالية، وعودة المستشفيات للعمل بشكل طبيعي بعد هدوء الأوضاع.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

 

 

ام درمان القاهرة الإخبارية الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. ننشر درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة

أبرزها عودة الاغتيالات| هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

نحبك ونحترم وجودك|رامى صبري لـ أصالة بعد المطالبات بمنع حفلها: انتي مصر

الصحة: إصدار مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 5.7 مليار جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 مايو 2023

هل يجوز جمع صلاة العصر والمغرب وما هي شروط القصر.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ