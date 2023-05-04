عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن مفاوضات السلام في السودان

أرشيفية
أرشيفية

قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تأمل في عقد اجتماع مباشر مع الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف جريفيث في بيان له: نريد أن يوقع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تضمن مرور المساعدات".

وكان جريفيث وصل إلى بورتسودان بوقت سابق أمس، حيث تجمع آلاف السودانيين والأجانب منذ أيام على أمل الفرار من الدولة التي مزقتها الصراعات.

وقال فور وصوله، بتغريدة على تويتر إن زيارته لمدينة بورتسودان تأتي تأكيدا لالتزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني، مضيفا أن المنظمات الإنسانية في السودان تعمل بظروف صعبة جدا.

الجميع لديه مصالح في السودان.. خبراء يكشفون سر أزمة الخرطوم

السودان .. الجيش يتهم ميليشيا الدعم السريع باستهداف محطات المياه والكهرباء

وأدى الصراع حتى الآن إلى مقتل 550 شخصا، بينهم مدنيون، وإصابة أكثر من 4900 آخرين، ونزوح ما لا يقل عن 334 ألف شخص داخل السودان، وفرار عشرات الآلاف إلى دول الجوار.. مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

تمديد الهدنة

ومساء أمس، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على المبادرة التي تقدمت بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيقاد) بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع.

وكشف الناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، الأربعاء، أن من بين المقترحات أيضا تسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، وعلى أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يجري التوافق عليها مع الآلية.

وأعلن موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية- السعودية الجارية.

الأمم المتحدة السودان الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية جنوب السودان جمهورية جنوب السودان جريفيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بمقطورة تريلا بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

اترك الحزن والهم مع هذه العبادة.. تزيل الكرب وتمنع المصائب والأزمات

ترامب: يمكنني حل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ