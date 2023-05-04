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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. الجيش يتهم ميليشيا الدعم السريع باستهداف محطات المياه والكهرباء

أرشيفية
أرشيفية

اتهمت القوات المسلحة السودانية أمس الأربعاء، مليشيات الدعم السريع باستهداف محطات المياه والكهرباء وتعطيلها تحت تهديد السلاح.

وقال الجيش السوداني في بيان له إنه أحبط حاولة لقوات الدعم السريع لتعزيز تواجدها في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أنه ألقى القبض على أحد عناصر المليشيات ومقتل 5 جنود خلال الاشتباكات.

وقال إنه رصد تعزيزات للدعم السريع من الغرب باتجاه العاصمة الخرطوم.

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وعانت أجزاء واسعة بالأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم من شح شديد لمياه الشرب بعد نقص الإمداد المائي من المحطات المزودة لمواطني الخرطوم بالمياه الصالحة للشرب منذ بدء الاشتباكات.

تلك الأزمة تفاقمت أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في شهر رمضان. وعادة ما تتبع أزمة المياه والكهرباء، أزمة في رغيف الخبز التي بدأت فعليا بظهور الصفوف الطويلة أمام المخابز في أحياء الخرطوم.

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