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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف رشيد والإلتزام بالتعريفة الجديدة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم بجولة تفقدية بمجمع مواقف رشيد، لمتابعة انتظام العمل وعدم وجود اي معوقات عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة ١٠ ٪ وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنية للتر.

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السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد الالتزام بالتعريفة الجديدة في مواقف دمنهور

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تحريك سعر السولار.. حملات بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

وشددت نائب محافظ البحيرة خلال الجولة بقيام جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المواقف والإلتزام بالاعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وكذا على السيارات وكذا إلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وتشديد الرقابة للإلتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

مع تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام  بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور  لمتابعة سير عمل محطات الوقود

هذا وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن 
0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم  01119996050

حضر الجولة اللواء ياسر الدمينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد

 

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