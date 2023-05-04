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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اسماعيل يوسف : قرار الاعتذار عن السوبر الأنسب

صدى البلد

أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن حضور لاعبي  ورموز النادي لمؤتمر دعم مجلس الإدارة  من أجل توجيه رسالة للمجلس  بقيادة المستشار مرتضى منصور أنهم اتخذوا القرار الصحيح .

وقال إسماعيل يوسف : من تواجد اليوم حضر حبا في نادي الزمالك، وقرار الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر هو الأنسب".

وتابع قائلا: نادي الزمالك سيظل كبيرا بجماهيره ومجلس ادارته ورموزه، وهذا وقت أن يقف الجميع حول النادي وحينما نرى أزمة يجب أن  ندعم المجلس، وأتمنى التوفيق والنجاح لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

 

بدء توافد رموز الزمالك
 

بدأ رموز نادي الزمالك في التوافد على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء لحضور مراسم مؤتمر الدعم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور. 
وحضر كل من أحمد عبد الحليم وعادل المأمور وطارق يحيى وإسماعيل يوسف وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو"  وأحمد دويدار والعديد من رموز الألعاب الجماعية المختلفة. 
كما تواجد من أعضاء المجلس خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور والكابتن جمال عبد الحميد واللواء علاء مقلد وأحمد دعبس.
ويشهد نادي الزمالك يوم دعم رموز النادي لمجلس إدارة القلعة البيضاء والمستشار مرتضى منصور تجاه القرارات التعسفية الأخيرة ضد النادي.

رسالة أحمد مرتضى

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن المستشار مرتضى منصور يوجه جزيل الشكر  لكل من حرص على حضور مؤتمر دعم مجلس الإدارة  لوقوفهم بجوار النادي وحرص على عدم الحضور لترك المساحة لكل رموز النادي.

وقال عضو مجلس الإدارة :"هذا الوقت الذي كنا ننتظر فيه حضور كل من ينتمي للزمالك سواء مؤيد أو معارض، وطوال الوقت يتعرض الزمالك للظلم ولكن كانت القرارات التعسفية واضحة في الوقت الحالي" .

وتابع أحمد مرتضى قائلا:"قرار الاعتذار عن عدم خوض السوبر كان ما بين مؤيد ومعارض، ولأول مرة كان القرار أن يكون الاعتذار، وقلنا كفاية عبث، واتخاذ القرارات حسب الأهواء" .

وتابع قائلا :"أتحدث بالنيابة عن المستشار مرتضى منصور وأتقدم بالشكر للجميع، وأدعو كل من لم يحضر أن يتواجد، وكل من كان يشمت أو يهاجم الزمالك كنت أنتظر حضوره من أجل النادي، سواء كان المجلس الحالي مستمر أو غير مستمر ".
وأضاف قائلا:" سيأتي الوقت الذي نرحل فيه ولكنه الوقت الذي كان يجب أن نتحد فيه جميعا والدعوة عامة لكل الزملكاوية المخلصين للنادي وليسوا الداعمين للمستشار مرتضى منصور ".
واختتم تصريحاته قائلا :" تعرضنا لكل القرارات الظالمة، سواء حل المجلس والحجز على ارصدة النادي، ماذا تريدون من نادي الزمالك؟".

اسماعيل يوسف السوبر المصري الزمالك الأهلى مرتضى منصور

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