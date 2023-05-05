أخبار التعليم .. الإمام الشافعي ومدرسته العلمية في الملتقى العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف.. بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا بتمريض عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن مسابقة العباقرة .. تفاصيل

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن فتح باب التقدم لمسابقة العباقرة، على أن تكون الاسئلة : ( تاريخ ، جغرافيا ، أدب ، فنون ، علوم ، معلومات عامة ، رياضة ، قدرات ذهنية ).

بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا بـ"تمريض عين شمس"

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021/2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.

جامعة حلوان تطلق مسابقة بعنوان " مصر تبتكر " منتصف مايو

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.

جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لجائزة التميز الحكومي

أعلنت جائزة جامعة عين شمس للتميز الحكومي عن فتح باب الانضمام إلى (مقيمين تميز داخلي) من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

"الإمام الشافعي ومدرسته العلمية" في الملتقى العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر ببني سويف الملتقى العلمي الأول تحت عنوان "الإمام الشافعي ومدرسته العلمية" وذلك غدا السبت بالقاعة الكبرى بالكلية بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة .

اتحاد طلاب جامعة القاهرة ينظم رحالة طلابية بشكل مجاني

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن تنظيم زيارة مجانية الى متحف الحضارة و الكنيسة المعلقة وماري جرجس و المعبد اليهودي.

الأحد.. كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع الاحد كلية الهندسة جامعة حلوان تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .