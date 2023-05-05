"الإمام الشافعي ومدرسته العلمية" في الملتقى العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر ببني سويف الملتقى العلمي الأول تحت عنوان "الإمام الشافعي ومدرسته العلمية" وذلك غدا السبت بالقاعة الكبرى بالكلية بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة .

ويأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ، الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الازهر، الاستاذ الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الازهر فرع البنات الاستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث ورئيس الملتقى الاستاذ الدكتور حنان عبدالعزيز عبدالخالق عميد الكلية ، وأمين عام الملتقى الأستاذ الدكتور منى عبدالله وكيل الكلية ، مقرر الكلية الاستاذ الدكتور عرفات محمد عثمان.

ويهدف الملتقى الي إظهار جهود الإمام الشافعي الفقهية وتأصيله الأصولي ، بيان مساهمات الامام الشافعي اللغوية والادبية ، بيان اجتهادات الامام الشافعي في الفكر السياسي ،إلقاء الضوء على جهود الإمام الشافعي التربوية ، جهود الامام ومدرسته في الشهود الحضاري للأمة .



وتدور محاور الملتقى حول 4 محاور وهي :



المحور الأول :الإمام الشافعي النشأة والتكوين ومنها الإمام الشافعي قرشيا ، الإمام الشافعي في دولة الخلافة ، الإمام الشافعي في مصر



المحور الثاني : الإمام الشافعي وجهوده العلمية ويتضمن جهود وأثار الامام في الدراسات القرآنية ، جهود وأثار الإمام الشافعي الفقهية والاصولية ، جهود واثار الإمام الشافعي العقدية، جهود وأثار الإمام الشافعي الحديثية ، جهود وأثار الإمام الشافعي اللغوية والأدبية ، جهود وأثار الإمام الشافعي التربوية ، جهود وأثار الإمام الشافعي في السياسة الشرعية



المحور الثالث :

المدرسة الشافعية في الفقه والأصول ومنها :جهود علماء المذهب الشافعي في الفقه ـ جهود علماء المذهب الشافعي في الأصول- جهود علماء المذهب الشافعي ، جهود علماء المذهب الشافعي في المذهب الاشعري.



المحور الرابع ويدور حول الجهود المصرية في المدرسة الشافعية ومنها جهود العلماء المصريين في شروح المذهب الشافعي ـ جهود العلماء المصريين في الحواشي علي كتب المذهب الشافعي، جهود العلماء المصريين في أصول الفقه علي منهج المتكلمين ، جهود الأزهر الشريف في تدريس وتيسير المذهب الشافعي .