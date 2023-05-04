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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بزيادة 10%

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس ، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة 10 %  عن تعريفة الركوب السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس.


وصرح المحافظ ، أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع  مسؤولي  الجهات  والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين ، وفي حضور السكرتير العام اللواء حازم عزت ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة ، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة ،فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

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حيث وجه المحافظ المعنيين من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح  بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز  به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية بعد قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.15 جنيهاً اعتباراً من صباح اليوم.

 

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة  وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن ،مكلفا السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بمتابعة ذلك مع الوحدات المحلية الجهات المعنية،مؤكدا على عدم التهاون  وتطبيق القانون على  المخالفين ، مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإليكترونية للمحافظة  ومديريات الخدمات.

 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً  لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، حيث  قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن.

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