عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بسرعة تنفيذ الحلول لشكوى أهالي عزبة مطيريد بكوم أبوخلاد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شركة مياه الشرب والصرف الصحي  والوحدة المحلية لمركز ناصر ، بتنفيذ عدد من الحلول والإجراءات حيال شكوى بعض أهالي عزبة مطيريد بكوم أبو خلاد ، والذين تقدموا بشكوى  تضرروا  فيها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية  بالمنطقة الشرقية القريبة من الأراضي الزراعية.

 

 جاء ذلك خلال لقاء المحافظ " اليوم" بالمواطنين ضمن اللقاء المفتوح ، الذي اعتاد المحافظ أن يعقده عدداً  من المرات أسبوعياً " في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ، لسرعة الاتفاق على الحلول وتنفيذها  في إطار المتاح فنياُ وقانونياً  تم التكليف بمتابعة البيارات المنفذة " سابقا " بالعزبة  لتخفيض منسوب المياه الجوفية، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التنسيق بين الوحدة المحلية والأهالي لكسح خزانات الصرفي الصحي الأهلية بشكل دوري لا يسمح بتجمع المياه ،والتي تتسبب في زيادة منسوب المياه بتلك المناطق ، بجانب قيام  شركة مياه الشرب بمعاينة الخزانات لاتخاذ ما يلزم فنياً بالتنسيق مع الأهالي ، وذلك لضمان تصريف مياه الصرف الخارجة من المنازل، بشكل لا يفاقم من المشكلة، وذلك كحلول مؤقتة لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحي  ضمن مبادرة "حياة كريمة"  

سياسة واقتصاد بني سويف تحصد المركز الثالث في دوري المناظرات بالجامعات المصرية

جامعة بني سويف تنظم ندوة "المواطنة والبعد الاستراتيجي لقوة التنوع"

حضر اللقاء :  على يوسف  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، المهندسة دينا عمر سليمان  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،  مها حميدة  مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

 

إسبوعيا ارتفاع منسوب ارتفاع منسوب المياه أسترا استراتيجي أراضي الزراعية الاراضي الزراعي الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

سقوط شخص من قطار في بني سويف

ترشيحاتنا

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ