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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مسابقة بعنوان " مصر تبتكر " منتصف مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.  

وكشفت إدارة كلية الهندسة جامعة حلوان أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة تريبل s في منتصف الشهر الجاري مايو 2023 ، بمقر كلية الهندسة بالمطرية . 

جدير بالذكر انه شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى"، التي عقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة الخبراء، تحت شعار "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الحوار الوطني يتيح مساحة للجميع، ويؤكد على احترام حقوق الإنسان، العيش الكريم لكل المواطنين، وتشهد مصر مرحلة جديدة من التحول وهي بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني اليوم 3 مايو 2023، وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

أسرة من إجل مصر المركزية بجامعة حلوان أسرة من أجل مصر الهندسة جامعة حلوان Jobs Education

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