استطلاع: غالبية الإسرائيليين غير راضين عن رد الحكومة على صواريخ غزة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشر اليوم الجمعة في صحيفة "معاريف" العبرية، أن غالبية الإسرائيليين وبنسبة 62% غير راضين عن رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة.

وبحسب موقع "والاه" العبري، أعرب 20% فقط عن رضاهم عن الرد الإسرائيلي، و18% لم يبدوا رأيهم.

وفي أوساط ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، أعرب 56% منهم عن رضاهم عن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، و 30% غير راضين، فيما أعربت الغالبية الكبيرة (82%) من ناخبي حزب "عوتسما يهوديت" عن عدم رضاها، وكذلك 76% من ناخبي حزب "شاس" الديني.

وفيما يتعلق بعدد المقاعد في الكنيست، في حال أجريت الانتخابات اليوم، وصلت شعبية "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس هذا الأسبوع إلى ذروتها، مع 31 مقعدا. في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الليكود قليلاً وارتفع إلى 25 مقعدا، مقارنة بـ 23 في الاستطلاع السابق.

أما حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد فلا يزال مع 17 مقعدا.

وحسب تلخيص عدد مقاعد الكنيست، تتقدم المعارضة بـ 67 مقعدا، بما في ذلك "القائمة العربية الموحدة"، و "القائمة المشتركة"، مقابل 53 مقعدا للائتلاف الحكومي الحالي.

وفي هذا الاستطلاع، فاز بيني غانتس على بنيامين نتنياهو في مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، بنسبة 41% مقابل 33% (26% لا يعرفون).

كما يستدل أن غالبية كبيرة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحالي سوف تعطي أصواتها لنتنياهو وبنسبة 91%، فيما سيحصل بيني غانتس على 78% من أصوات أحزاب المعارضة.

وتتجلى هذه القطبية أيضًا في التقسيم وفقًا للتصويت المستقبلي، مع ملاحظة معطيين اثنين هما: أن 27% من ناخبي "يوجد مستقبل" لم يحسموا أمرهم بين نتنياهو وغانتس، وكذلك 22% من ناخبي "شاس" الديني.

ويستدل أيضا من خلال الاستطلاع تشاؤم غالبية الجمهور بنسبة 73% بشأن قدرة الحكومة على تقليص عدد جرائم القتل في إسرائيل.

كما يظهر الاستطلاع الحالي اجتياز حزب "ميرتس" نسبة الحسم في الانتخابات البالغة 3.5%، وحصل على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوزها حزبا "العمل"، و"التجمع"، ومع ذلك، فإنهما يقفان على عتبة نسبة الحسم التي تبلغ 2.9% لحزب "العمل"، و2.4 لحزب "التجمع".

وردا على سؤال "لو جرت انتخابات كنيست جديدة اليوم، لمن ستصوت؟"، كانت الإجابات كالتالي: "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، وجدعون ساعر وغادي آيزنكوت سوف يحصل على 31 مقعدًا، الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو 25 مقعدا، "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد 17 مقعدا، "شاس" بقيادة أرييه درعي 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" بقيادة يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غافني 8 مقاعد.

فيما ستحصل أحزاب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش على 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان 6 مقاعد، القائمة المشتركة بقيادة أيمن عودة وأحمد طيبي 5 مقاعد، القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس 4 مقاعد، "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير 5 مقاعد، "ميرتس" بقيادة زهافا غلاؤون 4 مقاعد.

يذكر أن الاستطلاع الذي تم إجراؤه على الإنترنت شمل 26525 مشاركًا، وتم إجراؤه على عينة تمثيلية للسكان البالغين في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر من اليهود والعرب، وكانت نسبة الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات في المسح 4.3%.