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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صيام واستحمام ونوم بارد| الكشف عن 5 طرق جديدة فعالة لحرق الدهون أثناء النوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في ظل الرغبة المتزايدة للأفراد في الحصول على جسم صحي ورشيق، يبحث الكثيرون عن الطرق التي تساعدهم على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم والتخلص من الوزن الزائد.

وفي هذا السياق، أشار موقع "Eat This Not That" إلى أنه يمكن رفع معدل حرق الدهون بالجسم أثناء النوم عن طريق اتباع عدة نصائح عملية وسهلة التطبيق.

وتشمل هذه النصائح، تحسين جودة النوم وتناول بعض الأطعمة الصحية التي تساعد على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، وبالتالي يمكن للأفراد الذين يرغبون في إنقاص وزنهم والوصول للجسم المثالي الاستفادة من هذه النصائح وتطبيقها في حياتهم اليومية.

 

نصائح لحرق الدهون أثناء النوم
 

1- الصيام المتقطع

 

يلعب الصيام دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يحفز الجسم على حرق الدهون المخزنة به للحصول على الطاقة، ويساعد الصيام المتقطع على تنظيم هرمونات الجسم المسؤولة عن عملية الأيض، مثل الإنسولين وهرمون النمو.

ويمكن دمج الصيام المتقطع في نمط الحياة الصحي للوصول إلى طريقة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز فقدان الدهون أثناء النوم.
 

2- النوم في غرفة باردة

 

عند النوم في غرفة باردة، تقوم الدهون البنية بالجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية، بهدف توليد الحرارة اللازمة للتدفئة، مما يساعد على فقدان الوزن. فبينما قد يبدو النوم في غرفة باردة بمثابة تغيير بسيط، إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لتعزيز فقدان الدهون أثناء النوم.

3- رفع الأثقال

 

تساهم تمارين رفع الأثقال في بناء وتقوية العضلات، وكذلك تساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم خلال ساعات الراحة، وهو ما يؤدي لفقدان الوزن. فجرب أن تؤدي بعض تمرينات القوة السريعة في المساء لزيادة معدل التمثيل الغذائي قبل النوم.

4- الاستحمام بالماء البارد

 

أثبتت الدراسات أن الاستحمام بالماء البارد من الطرق السهلة والفعّالة لفقدان الوزن، لأن برودة المياه تحفز الدهون البنية على ضبط درجة حرارة الجسم، عن طريق حرق الكثير من السعرات الحرارية، مثل نظرية النوم في غرفة باردة. فيمكن أن تؤدي صدمة الماء البارد إلى زيادة التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

5- تجنب الأطعمة قبل النوم

 

يجب تناول وجبة العشاء قبل الاستلقاء على السرير بمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات، لأن النوم بعد الأكل مباشرة من أسباب زيادة الوزن وصعوبة حرق الجسم للدهون. فيمكن تناول وجبة خفيفة قبل ساعات من النوم لتساعد جسمك على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة، وتمنع تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

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