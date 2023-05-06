خبير تغذية يكشف عن سحر الشعير في التخسيس

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية عبر صفحت الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الشعير للتخسيس ..

فوائد الشعير للتخسيس

يحتوي الشعير على نوع من الألياف الذائبة يسمى البيتا جلوكان، هذا النوع يتحول في المعدة إلى مادة شبيهة بالهلام تجعل امتصاص الكربوهيدرات والعناصر الغذائية أبطأ، ما يشعر بالشبع والامتلاء، وبمرور الوقت يؤدي إلى إنقاص الوزن الزائد.

فوائد الشعير للرجيم

قد يستبدل من يلتزمون بنظم غذائية تهدف إلى إنقاص الوزن الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض بالخبز المصنوع من الشعير، إذ إنه يشعربالشبع والامتلاء، ويمكن تناوله في بعض أنواع الرجيم كالصيام المتقطع والأنظمة التي تهدف إلى تقليل السعرات الحرارية، والحمياتالغذائية النباتية.

يستخدم خبز الشعير بديلًا عن الخبز الأبيض لمن يرغبون في إنقاص الوزن، ومرضى السكري، ولمن يرغبون في اتباع حمية غذائية تعتمدعلى الحبوب الكاملة الصحية الغنية بالألياف.





فوائد الشعير للكلى و طرد للأملاح:

الشعير من المشروبات التي يوصى بها لعلاج مشكلات الكلى وزيادة الأملاح، إذ إنه يساعد على إذابة الأملاح وإدرار البول وإخراج السموممن الجسم، ما يساعد على الوقاية من تراكم الأملاح التي قد تؤدي إلى تكوين الحصوات.





فوائد الشعير لعلاج الاكتئاب:

تشير إحدى الأبحاث التي درست تأثير مشروب الشعير مع الحليب والعسل على حالات الاكتئاب أن الشعير قد يكون له دور في تخفيفأعراض الاكتئاب والتوتر، إذ إنه يحتوى على التريبتوفان وهو حمض أمينى يدخل في إنتاج السيرتونين وهو الهرمون المسؤول عن تحسينالحالة المزاجية و قد أوصي به رسولنا الكريم صلي الله عليه و سلم لعلاج الحزن و الكآبه.





فوائد الشعير للعظام

يمد الشعير الجسم بعناصر مهمة لصحة العظام ونموها كالكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور، ما يفيد الأطفال في مرحلة النمو، والنساء بعدانقطاع الطمث، وكبار السن.





كما أنه بيساعد علي نضارة البشره و ظهورها بمظهر أصغر في السن و تغذية الشعر و لمعانه لما يحتويه من معادن و عناصر غذائية.

ممنوع لمرضى حساسيه الجلوتين ، قد يسبب مغص ونفخه إسهال أو إمساك.