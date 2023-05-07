أبناؤنا في الخارج| تلاميذ رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي يمتحنون العلوم اليوم

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج بجميع دول العالم، لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا لجدول امتحانات أبناؤنا في الخارج اليوم يؤدي اليوم الأحد 7 مايو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية ، ويؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم.

جدير بالذكر أنه بعد تكرار شكاوى سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج الالكترونية أمس السبت ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من استخدام منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج الالكترونية ، حيث قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة تحميل نسخ إلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج على رابط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج عبر الرابط التالي :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/The2ndClass

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بضرورة تحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ، ثم تجميعها في آخر يوم ، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع امتحانات أبناؤنا في الخارج بالطريقة التي سوف تعلنها وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم سبق أن أكدت على عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونياً على منصة الامتحانات الالكترونية، مؤكدةً أنه للدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج الإلكترونية، لابد للطالب الموجود خارج جمهورية مصر العربية فقط، الدخول على رابط امتحانات أبناؤنا في الخارج “الترم الثاني” من خلال الضغط على :

https://exam.abroad.moe.gov.eg/