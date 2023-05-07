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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب يكشف أسرار هاتف Civi 3.. أحدث موبايل للبنات من شاومي

إصدار Xiaomi Civi
إصدار Xiaomi Civi 2

قامت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا بتسجيل هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة Civi، ومن المتوقع إطلاق Xiaomi Civi 3 خلال الأسابيع المقبلة.

 ووفقا للمعلومات سيأتي هذا الإصدار بذاكرة ضخمة بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، مما يوفر للمستخدمين مساحة أكبر وأداء موثوقا به.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يستهدف هاتف شاومي المرتقب Xiaomi Civi 3 سوق النساء بشكل أساسي، بفضل تصميمه الخفيف الوزن والعصري وقدراته الرائعة على التقاط صور السيلفي.

 

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مواصفات Xiaomi Civi 3

سيتميز هاتف Xiaomi Civi 3، بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED أمامي، مما يضمن التقاط صور سيلفي جيدة في أي ظروف إضاءة، والتي ستأتي في تصميم الثقب على شكل فتحة عريضة أعلى يسار الشاشة، وهي أبرز سمات هذه التشكيلة من شاومي.

وتعد أحد التحديثات الرئيسية التي سيقدمها هاتف Xiaomi Civi 3، هو الأداء، حيث زودت شاومي الجهاز بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 8200، وهو أقوى بكثير من معالجات كوالكوم في هواتفها السابقة Snapdragon 778G Plus و Snapdragon 7 Gen 1.

وبالإضافة إلى أدائه المثير للإعجاب الذي يتناسب مع الألعاب الثقيلة، فإن هاتف Xiaomi Civi 3 لديه "سلاح سري" جديد، فهو يدعم التجوال عبر شبكات الجيل الخامس.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الوصول إلى شبكة 5G الخاصة بشركات اتصال أخرى واستخدامها من خلال التجوال عبر شركات النقل عندما يكون الهاتف في منطقة لا توجد بها تغطية شبكة 5G.

وستعمل هذه الميزة على تقليل عدد النقاط العمياء للإشارة الخليوية بشكل كبير وتمكين المستخدمين من الوصول إلى شبكة 5G بشكل قانوني، بغض النظر عن الناقل الذي تنتمي إليه بطاقة SIM الخاصة بهم.

ويشير إصدار MIUI الأخير من شاومي، إلى أن هاتف Xiaomi Civi 3 سيتم طرحه للبيع بحلول نهاية هذا الشهر في الصين، وأوضحت بعض الشائعات بأن Civi 3 سيتم إطلاقه في 30 مايو الجاري.

ويشار إلى أن هاتف Xiaomi Civi 3، حصل على شهادة 3C الصينية مؤخرا ووفقا للقائمة، سيأتي الجهاز بشاشة من نوع OLED، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

وسيحتوى هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3، على كاميرا رئيسية بمستشعر من نوع Sony IMX8 مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

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