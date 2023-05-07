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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يمتلك 4 سيارات بـ 712 ألف يورو.. تفاصيل

هالاند يمتلك سيارات
هالاند يمتلك سيارات بـ 712 ألف يورو

يملك اللاعب آرلينغ براوت هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج عددًا محدودًا للغاية من السيارات مقارنة بغيره من اللاعبين، علي الرغم من شهرته الواسعة في عالم كرة القدم.

ولكن علي ما يبدو أن مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لا يحب اقتناء الكثير من السيارات الفاخرة مثل جميع لاعبي كرة القدم الآخرين.

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خلال السطور التالية يعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بسيارات اللاعب النرويجي هالاند :

1- رولز رويس كولينان

زوّدت سيارة رولز رويس كولينان بمحرك ينتج قوة 564 حصانًا، مكون من 12 صمام، وتنتمي رولز رويس كولينان إلي فئة السيارات الـ SUV، وتظهر رولز رويس كولينان باللون الأبيض مع اللاعب هالاند.

سيارة رولز رويس كولينان

ويبلغ سعر سيارة رولز رويس كولينان 340 ألف يورو.

2- أودي آر إس أفانت

تحتوي سيارة أودي آر إس أفانت الذى يملكها الأعب هالاند علي محرك يخرج قوة تصل الي 730 حصانا، وجاءت سيارة أودي آر إس أفانت التي يملكها اللاعب هالاند باللون الأسود.

سيارة أودي آر إس أفانت

سعر سيارة أودي آر إس أفانت التي يملكه الأعب هالاند يصل إلي 135 ألف يورو.

3- رانج روفر سبورت

يملك اللاعب هالاند سيارة رانج روفر سبورت التي يصل سعة محركها الي 2000 سي سي، وهي السيارة الأكثر تداولا بين لاعبي كرة القدم المشاهير، وذلك لأنها تنتج قوة 523 حصانًا .

سيارة رانج روفر سبورت 

وتأتي سيارة رانج روفر سبورت التي يملكها الأعب النرويجي هالاند بسعر 135 ألف يورو .

4- مرسيدس AMG الكوبية

سيارة مرسيدس AMG الكوبية هي أرخص سيارة ضمن سيارات الأعب هالاند النرويجي، حيث تملك سيارة مرسيدس AMG كوبيه محرك يعطيها قوة تصل الي 362 حصانا.

سيارة مرسيدس AMG الكوبيه 

وتبلغ قيمة سيارة مرسيدس AMG الكوبيه التي يمتلكها هالاند حوالي 102 ألف يورو .

الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة سيارات اللاعب النرويجي هالاند تصل إلي 712 ألف يورو، وهو الأمر المعقول إذا تمت مقارنة هالاند بباقي اللاعبين خصوصا أنه لايزال صغيرًا في السن مقارنة بغيره من اللاعبين أصحاب الشهرة الكبيرة .

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