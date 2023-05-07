زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تشيلى

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال وقع على بعد 6 كيلومترات من بلدة تالتال الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 40 كيلومتراً.



ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر كيرماديك فى نيوزيلندا.



وأعلن المركز الأورومتوسطى أن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 30.12 درجة جنوباً، وخط طول 177.60 درجة غرباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية إثر حدوثه.