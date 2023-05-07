زلزال يضرب نيوزيلندا ولا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر كيرماديك فى نيوزيلندا.



وأعلن المركز الأورومتوسطى أن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 30.12 درجة جنوباً، وخط طول 177.60 درجة غرباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية إثر حدوثه.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير.

وأضافت "آفاد" في بيان اليوم، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.