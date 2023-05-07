الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير.

وأضافت "آفاد" في بيان اليوم، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

أوضاع صعبة

وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على وقوع زلزال هائل في تركيا وسوريا، ما زالت أوضاع المعيشة متدهورة شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، وفقا لمسؤولين زاروا المنطقة الأربعاء.

وقتل زلزال 6 فبراير أكثر من 50 ألف شخص، بينهم أكثر من 6 آلاف في سوريا، وفقا للأمم المتحدة، وتسبب في نزوح مئات الآلاف.

وتضم محافظة إدلب بشمال غرب سوريا نحو 4 ملايين شخص، العديد منهم كانوا نازحين نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد.