عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير.

وأضافت "آفاد" في بيان اليوم، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

أوضاع صعبة

وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على وقوع زلزال هائل في تركيا وسوريا، ما زالت أوضاع المعيشة متدهورة شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، وفقا لمسؤولين زاروا المنطقة الأربعاء.

وقتل زلزال 6 فبراير أكثر من 50 ألف شخص، بينهم أكثر من 6 آلاف في سوريا، وفقا للأمم المتحدة، وتسبب في نزوح مئات الآلاف.

وتضم محافظة إدلب بشمال غرب سوريا نحو 4 ملايين شخص، العديد منهم كانوا نازحين نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد.

تركيا زلزال تركيا زلزال سوريا زلزال تركيا وسوريا أحبار زلزال تركيا وسوريا أخبار زلزال تركيا اخبار زلزال تركيا وسوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

صراعات هانتر بايدن تفتح أبواب جهنم على والده.. فهل تؤثر على الانتخابات الأمريكية 2024؟

تعرف على موعد عرض مسلسل السفاح لـ أحمد فهمي على شاهد

الحكومة تقترض 82.5 مليار جنيه في أسبوع.. اعرف السبب

التربية والتعليم: نتابع الشكاوى الخاصة بالدخول على الامتحان الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ