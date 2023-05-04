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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة ياقوتيا في أرضروم التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر تقرير لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، من أنه في حالة وقوع زلزال بقوة 7.9 ريختر، فإن أحياء جوكجلر وتاسوكاغي وأيكوت وسيغدملي وجيرباجي ستكون معرضة لخطر كبير بسبب الأضرار الهيكلية في ييرليس، مشيرة إلي أن منطقة دوزكوي، ستتعرض لانهيارات أرضية وسقوط الصخور بسبب الزلزال.

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وتم الكشف عن أن المنطقة الأخرى، التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من الزلزال، وهي منطقة تشايكارا، لديها خطر محتمل على المستوطنات في الجنوب الشرقي.

واقترح الخبراء، عند فحص تقرير إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ضرورة اتخاذ الإجراءات، قائلين إن زلزالا محتملا من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة في المناطق التي أشاروا فيها إلى أن المباني أقيمت دون خدمات هندسية.

وبعد التقرير، تم فحص مخزون المباني من قبل البلديات في منطقتين يبلغ عدد سكانهما 26282 نسمة، وبدأ مشروع التحول ودراسات الإقناع الصحيحة في المباني التي تم تحديد المخاطر فيها.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية تركيا زلزال أرضروم ياقوتيا

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