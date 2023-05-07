زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

يتمنى كل شخص تقريبًا شريك حياة يعتني به ويحبه حتى نهاية حياته، والأمر ليس مقتصرًا على الشباب فقط.

فقد استحوذ رجل يبلغ من العمر 102 عامًا على قلوب رواد السوشيال ميديا لإظهاره المودة تجاه زوجته بلفتة لطيفة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مؤثر يظهر فيه عجوز وهو يزور زوجته في المستشفى ممسكًا بـ بوكيه ورد في يده.

ويظهر المقطع الذي نشرته Good News Movement على تويتر، الرجل وهو يدخل غرفة المستشفى بباقة من الزهور، بينما تجلس زوجته هناك ويتقدم الرجل ويقبلها بمودة.

جاء في التعليق على الفيديو: "زوج يبلغ من العمر 102 عامًا يجلب الزهور إلى حب حياته في المستشفى".

موقع الفيديو غير المؤرخ غير معروف، ولكن منذ مشاركته، حصد المقطع أكثر من 14000 مشاهدة على تويتر.



