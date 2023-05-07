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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

زلزال تركيا
زلزال تركيا

حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وتقييمًا للزلزال في تركيا، حذر خبير الزلازل الياباني، الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة واسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

وحسب صحيفة “Kamu Gündemi” التركية، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

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وتابع محذرا من تسونامي: “ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة. لذلك، بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة”.

وقال خبير الزلازل الياباني: “الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة. هناك أيضًا خط صدع يمر عبر إزنيق. ولكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إينيجول إلى بورصة. 150 عامًا لقد مرت علي الزلزال المدمر. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عامًا”، مشيرًا إلى أنه من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقًا لذلك.

خبير الزلازل الياباني موريواكي زلزال ريختر بورصة إسطنبول تسونامي تركيا

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