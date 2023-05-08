أحمد موسى يعتذر لـ المشاهدين على الهواء لهذا السبب.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

تأثر الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، بدرجة الحرارة العالية في دولة تشاد، قائلا: "معلش درجة الحرارة عالية أوي تقريبا 45 درجة".

واعتذر الإعلامي أحمد موسى على الهواء، قائلا: "معلش عذرا مش عارف أطلع منديل، لكن أنا بقولكم علشان الناس ممكن تقول أنا عرقان كدا ليه، علشان أنا مش قاعد في التكييف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أنا عرقان علشان درجة الحرارة رهيبة جدا".