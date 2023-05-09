أكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات الملاكي في إبريل 2023

كشفت تقارير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور، عن حجم تراخيص السيارات الملاكي في مصر، وذلك خلال شهر ابريل الماضي من العام الجاري 2023، حيث تم ترخيص عدد اجمالي يقدر بـ 5598 سيارة "ملاكي" في كافة الوحدات المرورية.

وفي هذا السياق يقدم وقع "صدى البلد" اكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات الملاكي في ابريل 2023

اكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات الملاكي في ابريل 2023

نبدأ قائمة شركات السيارات الاكثر مبيعًا في ابريل 2023 لطرازات الملاكي في مصر، بالشركة اليابانية نيسان حيث وصل حجم تراخيص اصدارتها خلال تلك الفترة إلى 797 سيارة، لتتبعها الشركة الصينية شيري بعدد 681 سيارة، بالاضافة إلى شركة سوزوكي اليابانية بعدد 329 في المرتبة الثالثة.

وجاءت شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية في المرتبة الرابعة بعدد تراخيص قدر بـ 314 سيارة، لتتباعها في المركز الخامس الشركة الفرنسية رينو بعدد 292 سيارة، وجاءت الشركة الصينية بي وي دي بعدد 292 سيارة.

وحققت شركة كيا الكورية الجنوبية من حجم تراخيص السيارات الملاكي خلال ابريل 2023 عدد 287 سيارة، ثم شركة شركة مرسيدس الالمانية بعدد 280 سيارة، بالاضافة إلى العلامة التجارية الكورية هيونداي بعدد تراخيص وصل إلى 234 سيارة.

وفي المركز العاشر جاءت شركة سكودا بعدد 200 سيارة، وواصل التقرير كلا من شركة ام جي الصينية بعدد تراخيص خلال ابريل يقدر بـ 176 سيارة، إلى جانب شركة ميتسوبيشي والتي وصل حجم تراخيص سيارتها خلال ابريل 2023 لعدد 152 سيارة.