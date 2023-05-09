تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

يبحث المواطنين المصريين خلال هذه الفترة عن سيارات مستعملة وبمواصفات مميزة، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، وجاء عدم الاستقرار بسبب نقص بعض المكونات التي تدخل في صناعة السيارات، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الصرف الخاص بالدولار.

تتميز السيارات المستعملة بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها بسهولة ومن الطرازات التي يرغب المواطنين في شراءها، سيارة فيات سيينا، ميتسوبيشي لانسر.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة بمواصفات مميزة أسعارها أقل من 80 ألف جنيه :

1- فيات سيينا

تملك سيارة فيات سيينا محرك سعة 1400 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستخدم سيارة فيات سيينا ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية وخارجية.

فيات سيينا موديل 2002

تباع سيارة فيات سيينا موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- ميتسوبيشي لانسر

تعرض سيارة ميتسوبيشي لانسر للبيع باللون الأحمر، وتملك محرك سعة 1300 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1991

تقدم سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 السيدان للبيع بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- كيا برايد

تنتمي سيارة كيا برايد الي فئة السيارات الهاتشباك، وتأتي باللون الرمادي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وتملك سيارة كيا برايد محرك سعة 1300 سي سي، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة شهرين .

كيا برايد موديل 1999

تعرض سيارة كيا برايد موديل 1999 للبيع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- سوزوكي ماروتي

تستخدم سيارة سوزوكي ماروتي ناقل حركة مانيوال، وتباع السيارة باللون الفضي، وبها محرك سعة 800 سي سي، وتمكنت سيارة سوزوكي ماروتي من قطع مسافة تصل الي 120 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية.

سوزوكي ماروتي موديل 2006

تأتي سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2006 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- اوبل فيكترا

تمكنت سيارة اوبل فيكترا من قطع مسافة تصل الي 200ألف/كم، بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1600 سي سي، وتقدم سيارة اوبل فيكترا للبيع باللون الأبيض، وتمتلك ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بها دهانات خارجية ولا دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

اوبل فيكترا موديل 1995

تتوافر سيارة اوبل فيكترا موديل 1995 للبيع في سوق المستعمل للسيارات بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .