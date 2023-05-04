عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقي 10 أيام|فرصة.. اشتري أوبل كروس لاند 2023 بـ 140 ألف جنيه

أوبل كروس لاند 2023
أوبل كروس لاند 2023

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة الاستفادة من هذا القانون في 14 مايو الجاري.

سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

أوبل هاتشباك 2023 ألمانية بـ 800 ألف جنيه

تؤكد القواعد المنفذة لأحكام القانون على مد فترة سماح استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، بالإضافة إلى إلغاء حظر بيع السيارة داخل مصر، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل الوديعة التي تم وضعها في البنك بالدولار، والتي تتضمن كافة رسوم الجمارك والضرائب، على أن تسترد تلك الوديعة  بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

أوبل كروس لاند 2023 

بالتالي فإن رسوم استيراد سيارة  أوبل كروس لاند موديل 2023 حظيت بتخفيضات تصل إلى 70%، بالتالي تصل قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بسيارة  أوبل كروس لاند  إلي 4933  دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 140 ألف جنيه مصري تقريباً، ويقوم المغترب باسترداد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .

أوبل كروس لاند موديل 2023 

محرك أوبل كروس لاند

تحتاج سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 إلي 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لترا، وتتسارع أوبل كروس لاند من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان، وبها عبلة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 178 كم/ساعة .

مقصورة أوبل كروس لاند

مقصورة أوبل كروس لاند 2023 

تحتوي مقصورة سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، ومقاعد كهربائية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وأقفال الابواب تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما،  وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة.

اوبل كروس لاند موديل 2023 أوبل كروس لاند سيارة أوبل كروس لاند سعر أوبل كروس لاند 2023 أسعار أوبل كروس لاند 2023 مواصفات أوبل كروس لاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. ننشر درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة

أبرزها عودة الاغتيالات| هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

نحبك ونحترم وجودك|رامى صبري لـ أصالة بعد المطالبات بمنع حفلها: انتي مصر

الصحة: إصدار مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 5.7 مليار جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 مايو 2023

هل يجوز جمع صلاة العصر والمغرب وما هي شروط القصر.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ