باقي 10 أيام|فرصة.. اشتري أوبل كروس لاند 2023 بـ 140 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة الاستفادة من هذا القانون في 14 مايو الجاري.

سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

تؤكد القواعد المنفذة لأحكام القانون على مد فترة سماح استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، بالإضافة إلى إلغاء حظر بيع السيارة داخل مصر، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل الوديعة التي تم وضعها في البنك بالدولار، والتي تتضمن كافة رسوم الجمارك والضرائب، على أن تسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

أوبل كروس لاند 2023

بالتالي فإن رسوم استيراد سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 حظيت بتخفيضات تصل إلى 70%، بالتالي تصل قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بسيارة أوبل كروس لاند إلي 4933 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 140 ألف جنيه مصري تقريباً، ويقوم المغترب باسترداد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .

أوبل كروس لاند موديل 2023

محرك أوبل كروس لاند

تحتاج سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 إلي 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لترا، وتتسارع أوبل كروس لاند من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان، وبها عبلة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 178 كم/ساعة .

مقصورة أوبل كروس لاند

مقصورة أوبل كروس لاند 2023

تحتوي مقصورة سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، ومقاعد كهربائية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وأقفال الابواب تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة.