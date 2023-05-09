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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق اشتري فيات ريجاتا أوتوماتيك بـ50 ألف جنيه| صور

فيات ريجاتا موديل
فيات ريجاتا موديل 1989

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة علي الكثير من طرازات السيارات الاعتمادية، التي تناسب دخل المواطنين المصريين وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة، ومن من تلك الإصدارات سيارة فيات ريجاتا موديل 1989 ، وتنتمي ريجاتا الي فئة السيارات السيدان، وحازت ريجاتا علي أعجاب المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات منها تصميمها الأنيق والفريد.

 فيات ريجاتا موديل 1989

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محرك فيات ريجاتا

زودت سيارة فيات ريجاتا  بمحرك يصل سعته الي 1500 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأحمر، وتمتلك ريجاتا ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية حتي عام 2025، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 فيات ريجاتا موديل 1989

مواصفات فيات ريجاتا

تحتوي مقصورة سيارة فيات ريجاتا علي الكثير من المميزات الحديثة منها، كاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وراديو، وأذرعه تم تثبيتها علي  جانبي مقود الحركة، وأدراج تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في سهولة فتح وغلق الابواب، وأضاءه داخلية، وأحزمة أمان، ودرج تخزيم أمامي مثبت بالتابلوه.

 فيات ريجاتا موديل 1989

تظهر سيارة فيات ريجاتا من الخارج بشكل أنيق ومميز بفضل احتوائها علي شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، وأضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وجرائد تم تثبتها بمنتصف الأبواب الخارجية لا ظهار الشكل الجمالي للسيارة.

 فيات ريجاتا موديل 1989

سعر فيات ريجاتا

تباع سيارة فيات ريجاتا موديل 1989 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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