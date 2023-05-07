فرصة للمغتربين .. فيات تيبو 2023 بـ 158 ألف جنيه |صور

كشف مجلس الوزراء في وقت سابق عن موافقتة على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

سيارة فيات تيبو 2023

وتعمل القواعد المنفذة لأحكام القانون بمد فترة سماح استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل وديعة بنكية يتم وضعها في البنك بالدولار، وتتضمن كافة رسوم الجمارك والضرائب، وتسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

فيات تيبو 2023

وبالتالي فإن رسوم استيراد فيات تيبو موديل 2023 حظيت بتخفيضات تصل إلى 70%، بالتالي تصل قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بسيارة فيات تيبو موديل 2023 إلي 5212 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 158 ألف جنيه مصري تقريباً، ويقوم المغترب باسترداد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .



محرك فيات تيبو

سيارة فيات تيبو موديل 2023

تحتاج سيارة فيات تيبو الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، ومحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وتصل سرعة فيات تيبو القصو الي 192 كم/ساعة، وتخرج عزم أقصي للدوران 152 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.



مقصورة فيات تيبو

مقصورة فيات تيبو موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة فيات تيبو السيدان بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، وإنذار لمنع السرقة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ووسائد هوائية، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وأحزمة أمان، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ، ومدخل AUX، ومدخل USB، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وبلوتوث، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، وريموت كنترول.