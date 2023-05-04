للموظفين.. فيات سينا مستعملة بسعر مفاجأة| صور

تعتبر السيارة فيات سينا أحد أبرز السيارات المستعملة بالسوق المصري، حيث تعتبر حلاً اقتصاديا جيداً، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

تعتبر شركة فيات الإيطالية واحدة من أعرق شركات السيارات في السوق المصري، وتألق الشركة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بالعديد من السيارات الشهيرة التي علقت في أذهان المصريين مثل فيات 128.

فيات سينا موديل 2007

مواصفات السيارة فيات سينا موديل 2007

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل الى 85 حصان وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما تأتي بخزان وقود سعة 48 لتر.

وتتسارع السيارة فيات سينا موديل 2007 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.4 ثانية . كما أن عزل المحرك جيد واستهلاكها جيد في البنزين الا في النسخ 1600 سي سي .

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2007 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فيات سينا موديل 2007

أسعار السيارة فيات سينا موديل 2007 مستعملة

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.