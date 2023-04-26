فورد مونديو مستعملة بـ 120 ألف جنيه| صور

بدأت شركة فورد إنتاج سيارة مونديو في عام 1992 واستمرت بإنتاجها إلى الآن، وبدأ طرحها في الأسواق العالمية سنة 1993، وتم تجميعها في بلجيكا، وحققت نجاحاً وانتشارا واسعاً.

فورد مونديو موديل 2000

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

فورد مونديو موديل 2000

مواصفات السيارة فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فورد مونديو موديل 2000 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فورد مونديو موديل 2000

أسعار السيارة فورد مونديو موديل 2000 مستعملة

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.